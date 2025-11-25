井端弘和監督率いる侍ジャパンに心強い選手である大谷翔平選手がWBC出場を表明しました。MLBで活躍する日本人選手では初めての表明となります。

2023年日本が優勝した前回大会ではMLBから大谷翔平選手、ダルビッシュ有投手、ラーズ・ヌートバー選手、吉田正尚選手、鈴木誠也選手（大会前に辞退）が代表に加わっていました。

栗山英樹さんから引き継ぎ今大会の監督を務める井端弘和監督はMLBにも視察に訪れています。2月にカブスのキャンプ地に行った際は、今永昇太投手と鈴木誠也選手へ挨拶。

今永投手のブルペン投球を見守り「こっちでもトップクラスの成績だった。当然先発の一角に入ってもらわないと困るかなと思っています」と期待。その後は鈴木選手の守備練習、フリー打撃を視察し「貴重な右の長距離砲なので、そこが加わればさらに厚みが増す打線になる」とメンバー入りを熱望していました。

また、4月の会見で大谷選手含む、山本由伸投手、佐々木朗希投手がいるドジャースの選手らに対し「当然入ってきてほしい選手であるのは間違いないかなと思います。とにかくケガなく今シーズンを終えて来年のWBCに来てもらえたら非常にありがたい」と話しました。

MLBではすでに採用されているがNPBにはない、「拡大ベース」、「ピッチクロック」、「ピッチコム」などがWBCの大会ルールで新たに採用。MLBで経験を積んでいる選手らの存在でチームへの影響は大きく変わっていきそうです。