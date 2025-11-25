11月25日開始♡ファミマの｢ラムレーズン｣フェア全11種を食べてみた
ファミリーマートでは、2025年11月25日(火)から｢ラムレーズン｣フェアが始まります。ラムレーズンの味わいが楽しめるデザートや焼き菓子、パン、菓子、サンドイッチ、アイスなど全11種類が販売されます。ラムレーズンの芳醇な香りが楽しめるので、これから寒くなる季節にぴったりです。全商品を食べたみたので、感想と一緒に紹介していきます。
大人の味わいのラムレーズン
ファミリーマートで開催される｢ラムレーズン｣フェアでは、ラムレーズンの芳醇な香りとリッチな味わいが楽しめる全11種類の商品が販売されます。また、アルコールが使用されているので大人な味わいです。
ラムレーズンのクリームがおいしいパン＆サンドイッチ
2種類のパンとサンドイッチを紹介します。小腹がすいたときに食べるのもおすすめです。
ラムレーズンバターメロンパン 、ラムレーズンショコラフランス
下価格：190円(税込)／上価格：180円(税込)
パンは、｢ラムレーズンバターメロンパン｣と｢ラムレーズンショコラフランス｣の2種類です。｢ラムレーズンバターメロンパン｣は、中にラムレーズンバタークリームがサンドされています。
｢ラムレーズンショコラフランス｣は、チョコフランスパン生地でラムレーズンクリームがサンドされているので大人な味わいです。
ラムレーズンホイップサンド
価格：398円(税込)
｢ラムレーズンホイップサンド｣は、ラム酒のとってもいい香りがするサンドイッチです。たっぷりのホイップクリームにラムレーズンの味わいが加わって、おいしい!
特別な日のデザートにもおすすめスイーツ
3種類のデザートは、クオリティーが高いので特別な日のデザートにもおすすめです。
トロバタ ラムレーズンサンド
価格：278円(税込)
｢トロバタ ラムレーズンサンド｣は、北海道クリームチーズを使用したキャラメルバタークリームとラムレーズンをサンド。クッキーのサクほろ食感もたまりません。
大人のラムレーズンタルト
価格：288円(税込)
｢大人のラムレーズンタルト｣では、クリームにもラムレーズンが混ぜ込まれているので洋酒がきいています。洋酒のきいたラムレーズンがトッピングされているので、ラムレーズンづくしのタルトです。
ラムレーズンバスクチーズケーキ
価格：298円(税込)
ふわふわな食感の｢ラムレーズンバスクチーズケーキ｣は、チーズとラムレーズンの味わいが相性抜群です。
コーヒーとも合う焼き菓子
コーヒーと一緒に味わいたい焼き菓子は、2種類です。
ラムレーズンパウンドケーキ
価格：198円(税込)
｢ラムレーズンパウンドケーキ｣は、ラム酒が効いたしっとりとしたパウンドケーキです。ラムレーズンもたっぷり入っているので、食べ応えもあります。
とろけるラムレーズンクッキー
価格：150円(税込)
なめらか食感の｢とろけるラムレーズンクッキー｣は、ホワイトチョコとラム酒が効いたレーズンのハーモニーが楽しめます。
ちょっとした合間に食べたいお菓子
仕事や家事のちょっとした合間に食べたくなるお菓子は、2種類です。
ラムレーズンクランチ
価格：230円(税込)
｢ラムレーズンクランチ｣は、ラムレーズンとホワイトクッキーをラム酒の入ったホワイトチョコで固めたクランチチョコです。ザクザク食感とラム酒の味わいが楽しめます。
ラムレーズンチョコ
価格：248円(税込)
｢ラムレーズンチョコ｣は、ビターチョコレートで芳醇な香りの洋酒漬けラムレーズンをコーティングしているので大人な味わいのチョコです。チャック付きの袋に入っているので、持ち運びにも便利です。
1日の終わりのご褒美に食べたいアイス
たっぷりラムレーズン
価格：270円(税込)
｢たっぷりラムレーズン｣のアイスは、パンチのあるラム酒の味わいとレーズンの食感が楽しめるアイスです。
贅沢にレーズンがたっぷり入っているので、頑張った1日のご褒美に食べたくなるアイスですね。
いかがでしたか。
｢ラムレーズン｣フェアが始まる2025年11月25日(火)には、｢極旨 黒豚まん｣に新フレーバー｢極旨黒豚まんてりやき｣を発売。極旨黒豚まんの中心に淡路島産玉ねぎを100%使用したてりやきソースは絶品です。ぜひ、ラムレーズンのスイーツと一緒に楽しんでみてくださいね。
取材協力/ファミリーマート