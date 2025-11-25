¹Åç¡¦Ãæºê¤Ï1ÀéËü±ß¥¢¥Ã¥×¡¡18Ç¯°ÊÍè¤Î50»î¹ç°Ê¾åÅÐÈÄ
¡¡¹Åç¤ÎÃæºê¤¬25Æü¡¢1ÀéËü±ß¥¢¥Ã¥×¤ÎÇ¯Êð6200Ëü±ß¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¤¿¡£µß±çÅÐÈÄ¤Ç¼ÂÀÓËÉÙ¤Ê33ºÐ¡£º£Ç¯¤Ï2018Ç¯°ÊÍè¤Î50»î¹ç°Ê¾å¤È¤Ê¤ë51»î¹ç¤ËÅê¤²¤Æ3¾¡2ÇÔ14¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.36¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¤Ç¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»115¥»¡¼¥Ö¤Ç¡¢¥Û¡¼¥ë¥É¤Ï¤¢¤È3¤Ç100¤ËÅþÃ£¡£¡Ö¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÃÃ¤¨¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨½Ð¾ì44»î¹ç¤À¤Ã¤¿Æ²ÎÓ¤Ï1200Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤ÎÇ¯Êð4800Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£¡Ö¿ô»ú¤ò¸«¤¿¤é¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë