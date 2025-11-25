大河ドラマ『べらぼう』予告

横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。

【写真】次回『べらぼう』。ていの思いに突き動かされた歌麿が再び耕書堂へ！ついに完成した役者絵を「東洲斎写楽」の名で売り出すと…

第45回「その名は写楽」が11月23日に放送されると、24日にはNHK公式から最後となる「PR動画」が以下アドレスで公開になり、話題となっています。

「【大河べらぼう】12/14最終回は15分拡大！いよいよクライマックス | NHK」（https://youtu.be/pZOjKFcCrBQ?si=y0qjlkpf3NcqP4kk）

＊以下「その名は写楽」の放送内容のネタバレを含みます。

●「その名は写楽」公式あらすじ

定信（井上祐貴さん）らに呼び出された蔦重は、傀儡好きの大名への仇討ちに手を貸すよう言われる。

芝居町に出向いた蔦重は、今年は役者が通りで総踊りをする「曽我祭」をやると聞き、役者の素の顔を写した役者絵を出すことを思いつく。

さらに蔦重は、南畝（桐谷健太さん）や喜三二（尾美としのりさん）らとともにその準備を進めていくが…。

一方、歌麿（染谷将太さん）は、自分の絵に対して何も言わない本屋に、苛立ちを感じて…。

謎の絵師 写楽がついに

＊以下、YoutubeのNHK公式アカウントで公開された動画より。ネタバレを回避されたい方はご注意ください。

”写楽”の浮世絵がついに完成。その下に＜蔦重×写楽＞の文字が浮かび上がる。

「これより幕を開けますは、写楽！」と告げる蔦重。

集った絵師や戯作者、狂言師たちが「写楽！！」と声をそろえる。

歌麿が描きあげた絵をのぞきこむ一同。その下に流れるは＜謎の絵師 写楽がついに＞の文字。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

蔦重が「役者の素の顔…」と思案する様子を見せる。

「蘭画ってやつでございますか」との声を背景に、源内がかつて書き上げた蘭画を一堂に見せる蔦重。

「源内先生じゃないかと思わせる画号がいるな」と威勢よく伝える太田南畝。

「しゃらくさい？」とこたえる戯作者・朋誠堂喜三二＜平沢常富＞。

「しゃらくさい」と言い放った北尾政演＜山東京伝＞。

さらに「しゃらくさい」と告げる蔦重。

それから蔦重が記した”寫樂”の文字が画面に大写しに。

歌麿ならできる

距離が生じていた歌麿と久方ぶりに対峙した蔦重。

その肩に手を乗せ「この世の楽を写す…。歌麿ならできる！」と告げる。

沢山の絵師を前に、歌舞伎役者が舞を見せる。その中心に歌麿が。

「写楽の絵にみんなが解き合ってんじゃねえですか…」との声に続き「目は政美のほうがよかねえか？」と告げる歌麿。

絵を眺める蔦重へ「手前がド〜ン」と言いながら身を寄せる葛飾北斎。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

歌舞伎の舞台上で柝が鳴らされる中、出来上がった写楽の絵が一斉に披露される。

「これは江戸のほまれとしたい」との声に続き、自分が描かれた絵を見て「なんだい、こりゃ！」と叫ぶ歌舞伎役者・中山富三郎。

この世のものは皆、傀儡

場面変わり、一橋治済の顔が大写しとなり、その下に＜天は誰に味方する＞の言葉が流れる。

憎々しげに「一橋治済は上様の父だ」と伝える元老中・松平定信。

治済に、扇子で頭を打たれた定信。怒りに打ち震える。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

大崎の「あのお方は天…。この世のものは皆、傀儡」と話す声を背景に、将軍・家斉がその姿を見せる。

家斉の頬を両手におさめ「よくぞ後を継いでくれた！」と間近で告げる治済。

笠をかぶった長谷川平蔵宣以が誰かの元に走り寄る。その背景に、平蔵の「世のために悪党は捕えねばならぬであろう」との声が。

元大奥の高岳の「我々は天中を下すのだ」との声を背景に、能面を外した治済の顔が映る。

「かかったか…」と呟く田沼意次の側近・三浦庄司。

蔦重、長い旅路の果てに

「あやつが生きておるわけがなかろう」との治済の声を背景に、源内と似た髷をした人物の後ろ姿が。それを見た蔦重が言葉を失う。

画面が暗転。

正体を隠した治済が、蔦重へと接近する場面に。

「写楽というのはまこと…源内なのか？」と問う治済に対し、蔦重が顔を上げる。

再び画面が暗転。

突然ふらついた蔦重を歌麿が支える。自らの足をさすりながら、何かを察する様子が。

泣きながら、蔦重に向けて「雨の日も…風の日も…日の元のべらぼうにございました」と伝えたてい。

大名行列が空撮され、続けて曽我祭の行列が映る。沿道に集まった人たちへ素顔を見せる歌舞伎役者たち。

絵を手に、笑顔で蔦重に寄り添う歌麿。喜三二を相手に笑いあう蔦重。

その下に＜蔦重、長い旅路の果てに＞との文字が流れる。

耕書堂に殺到する人々をさばいていく蔦重とてい。そして蔦重を前に、耕書堂で沢山の本を手に笑顔を見せる定信。

なら、死ぬな

病に臥せた様子の蔦重が、身を起こして笑顔を見せる。

「死んだ後こう言われてえのでございます…。あいつは本を作り続けた。死の間際まで、書をもって、世を耕し続けたって…」との声を背景に、本を手に取る蔦重。

廊下を進む歌麿。その下に＜愛すべきべらぼうたちとともに＞の文字。

蔦重を前に、涙ぐみながら「蔦重！」「蔦重さん！」とかわるがわる呼びかける鶴屋や太田南畝たち。続けて喜三二、重政、政演、南畝が映る。「蔦重ーー！」と大声をあげた南畝。

笠をかぶりながら、涙をたたえる蔦重。

最後に、病床の蔦重の肩へと手をやった歌麿が、その目を見ながら「なら、死ぬな」と力強く伝える。

対して蔦重は「合点承知」と笑顔でこたえ――。