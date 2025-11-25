＜蔦重、長い旅路の果てに＞『べらぼう』ついに最後のPR動画が公開！黒幕・治済は打倒されるのか？そして歌麿と蔦重が交わした言葉は…＜ネタばれあり＞
大河ドラマ『べらぼう』予告
横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。
【写真】次回『べらぼう』。ていの思いに突き動かされた歌麿が再び耕書堂へ！ついに完成した役者絵を「東洲斎写楽」の名で売り出すと…
第45回「その名は写楽」が11月23日に放送されると、24日にはNHK公式から最後となる「PR動画」が以下アドレスで公開になり、話題となっています。
「【大河べらぼう】12/14最終回は15分拡大！いよいよクライマックス | NHK」（https://youtu.be/pZOjKFcCrBQ?si=y0qjlkpf3NcqP4kk）
＊以下「その名は写楽」の放送内容のネタバレを含みます。
●「その名は写楽」公式あらすじ
定信（井上祐貴さん）らに呼び出された蔦重は、傀儡好きの大名への仇討ちに手を貸すよう言われる。
芝居町に出向いた蔦重は、今年は役者が通りで総踊りをする「曽我祭」をやると聞き、役者の素の顔を写した役者絵を出すことを思いつく。
さらに蔦重は、南畝（桐谷健太さん）や喜三二（尾美としのりさん）らとともにその準備を進めていくが…。
一方、歌麿（染谷将太さん）は、自分の絵に対して何も言わない本屋に、苛立ちを感じて…。
謎の絵師 写楽がついに
＊以下、YoutubeのNHK公式アカウントで公開された動画より。ネタバレを回避されたい方はご注意ください。
”写楽”の浮世絵がついに完成。その下に＜蔦重×写楽＞の文字が浮かび上がる。
「これより幕を開けますは、写楽！」と告げる蔦重。
集った絵師や戯作者、狂言師たちが「写楽！！」と声をそろえる。
歌麿が描きあげた絵をのぞきこむ一同。その下に流れるは＜謎の絵師 写楽がついに＞の文字。
（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）
蔦重が「役者の素の顔…」と思案する様子を見せる。
「蘭画ってやつでございますか」との声を背景に、源内がかつて書き上げた蘭画を一堂に見せる蔦重。
「源内先生じゃないかと思わせる画号がいるな」と威勢よく伝える太田南畝。
「しゃらくさい？」とこたえる戯作者・朋誠堂喜三二＜平沢常富＞。
「しゃらくさい」と言い放った北尾政演＜山東京伝＞。
さらに「しゃらくさい」と告げる蔦重。
それから蔦重が記した”寫樂”の文字が画面に大写しに。
歌麿ならできる
距離が生じていた歌麿と久方ぶりに対峙した蔦重。
その肩に手を乗せ「この世の楽を写す…。歌麿ならできる！」と告げる。
沢山の絵師を前に、歌舞伎役者が舞を見せる。その中心に歌麿が。
「写楽の絵にみんなが解き合ってんじゃねえですか…」との声に続き「目は政美のほうがよかねえか？」と告げる歌麿。
絵を眺める蔦重へ「手前がド〜ン」と言いながら身を寄せる葛飾北斎。
（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）
歌舞伎の舞台上で柝が鳴らされる中、出来上がった写楽の絵が一斉に披露される。
「これは江戸のほまれとしたい」との声に続き、自分が描かれた絵を見て「なんだい、こりゃ！」と叫ぶ歌舞伎役者・中山富三郎。
この世のものは皆、傀儡
場面変わり、一橋治済の顔が大写しとなり、その下に＜天は誰に味方する＞の言葉が流れる。
憎々しげに「一橋治済は上様の父だ」と伝える元老中・松平定信。
治済に、扇子で頭を打たれた定信。怒りに打ち震える。
（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）
大崎の「あのお方は天…。この世のものは皆、傀儡」と話す声を背景に、将軍・家斉がその姿を見せる。
家斉の頬を両手におさめ「よくぞ後を継いでくれた！」と間近で告げる治済。
笠をかぶった長谷川平蔵宣以が誰かの元に走り寄る。その背景に、平蔵の「世のために悪党は捕えねばならぬであろう」との声が。
元大奥の高岳の「我々は天中を下すのだ」との声を背景に、能面を外した治済の顔が映る。
「かかったか…」と呟く田沼意次の側近・三浦庄司。
蔦重、長い旅路の果てに
「あやつが生きておるわけがなかろう」との治済の声を背景に、源内と似た髷をした人物の後ろ姿が。それを見た蔦重が言葉を失う。
画面が暗転。
正体を隠した治済が、蔦重へと接近する場面に。
「写楽というのはまこと…源内なのか？」と問う治済に対し、蔦重が顔を上げる。
再び画面が暗転。
突然ふらついた蔦重を歌麿が支える。自らの足をさすりながら、何かを察する様子が。
泣きながら、蔦重に向けて「雨の日も…風の日も…日の元のべらぼうにございました」と伝えたてい。
大名行列が空撮され、続けて曽我祭の行列が映る。沿道に集まった人たちへ素顔を見せる歌舞伎役者たち。
絵を手に、笑顔で蔦重に寄り添う歌麿。喜三二を相手に笑いあう蔦重。
その下に＜蔦重、長い旅路の果てに＞との文字が流れる。
耕書堂に殺到する人々をさばいていく蔦重とてい。そして蔦重を前に、耕書堂で沢山の本を手に笑顔を見せる定信。
なら、死ぬな
病に臥せた様子の蔦重が、身を起こして笑顔を見せる。
「死んだ後こう言われてえのでございます…。あいつは本を作り続けた。死の間際まで、書をもって、世を耕し続けたって…」との声を背景に、本を手に取る蔦重。
廊下を進む歌麿。その下に＜愛すべきべらぼうたちとともに＞の文字。
蔦重を前に、涙ぐみながら「蔦重！」「蔦重さん！」とかわるがわる呼びかける鶴屋や太田南畝たち。続けて喜三二、重政、政演、南畝が映る。「蔦重ーー！」と大声をあげた南畝。
笠をかぶりながら、涙をたたえる蔦重。
最後に、病床の蔦重の肩へと手をやった歌麿が、その目を見ながら「なら、死ぬな」と力強く伝える。
対して蔦重は「合点承知」と笑顔でこたえ――。