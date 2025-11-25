ÁÄÉã¤Ï¸µ¼óÁê¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¹¤®¤ë¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤Î37ºÐÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ç²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
37ºÐ¤Ë¡ÖLevel¢¬¡×¤ÈÊó¹ð¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎµÜß·¥¨¥Þ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢23Æü¤Ë37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖLevel¢¬¡¡º£Ç¯¤â·ò¹¯¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿!¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ÈÍ§¿Í¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î°¦¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÂç»ö¤Ë¡¢Æü¡¹¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ç²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÅ¨²á¤®¡×¡Ö½÷Í¥¤â¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤â³Ú¤·¤ß¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÜß·¤ÎÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤ÏµÜß·´î°ì¸µÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã(µýÇ¯87)¡¢Éã¿Æ¤ÏÊÆ¹ñ¿Í³°¸ò´±¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥é¥Õ¥ë¥¢¡¼¡¢»Ð¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ëµ¯¶È²È¤Î¥é¥Õ¥ë¥¢¡¼µÜß·º»Íå¤µ¤ó¡£³¤³°¤ÎÎ±³Ø·Ð¸³¤¬Ä¹¤¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤«¤é½÷Í¥¤Ø¤Î³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤Ç¼çÌò¤ÎËÌ¾òµÁ»þ(¾®·ª½Ü)¤Î»Ð¡¦¼Â°á¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç¤Ï¶ËÆ»¤ÎºÊ¡¦Î©²Ö¥Þ¥Ä¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£26Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ç¤ÏË¿Ã½¨Ä¹¡¦½¨µÈ·»Äï¤Î»Ð¤ò±é¤¸¤ë¡£