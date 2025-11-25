¡ÖÇ¯¤È¤é¤ó¤Ê¡Ä¡×àÊË¤¤¤¦¤µ¤®áÂç¥Ò¥Ã¥È¤«¤é30Ç¯¡¢54ºÐŽ¥¼ò°æË¡»ÒàÆù¿©ÊÑËÆá!?¶Ú¥È¥ìÎò12Ç¯¤ÎºÇ¿·»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤´¡Á¤¤¡×¡ÖÌÜ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Þ¥ó¥â¥¹ÈþÌ£¥Ô¡¼¤½¤¦¡×
¡Ö¤Î¤ê¥Ô¡¼¼ã¤¤!Èþ¤·¤¤!!¡×
¡¡¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡ÖÊË¤¤¤¦¤µ¤®¡×¤«¤é30Ç¯¡Ä¡£²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë54ºÐ¤ÎºÇ¿·»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆùÆüÏÂ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¾Æ¤ÆùÅ¹¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¼ò°æË¡»Ò(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¡ÖË¿Æü¡£À¤¤Ë¤âÈþÌ£¤·¤¹¤®¤ë¾ÆÆù¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´Í½Ìó¤¬ËÜÅö¤Ë¼è¤ì¤Ê¤¤Äø¤Î¿Íµ¤Å¹¡£¿¼¤¯ð÷¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ªÌ£¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¡¢¤´ÈÓ¤òÊÒ¼ê¤Ë¾Æ¤Æù¤ò´®Ç½¤¹¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡±ð¤ä¤«¤Ê¹õÈ±¤È¥·¥Ã¥¯¤ÊÉþÁõ¤Î¼ò°æ¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¹ë²÷¤Ê¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆù¤È¤¤¤¨¤Ð¶Ú¥È¥ì¡£¤â¤¦12Ç¯¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¥Þ¥ó¥â¥¹¡£¤´¤Á¤½¤¦¥µ¥Þ¥ó¥µ¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤Èà¤Î¤ê¥Ô¡¼¸ìá¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°Õ³°¤ËÂç¿©¤¤¤Î¤Î¤ê¥Ô¡¼¤À¤¡¡×¡Ö¥Þ¥ó¥â¥¹ÈþÌ£¥Ô¡¼¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¡Á¤¤¤ªÆù¤Ç¤¹¤ÍŽ¡·ì¤È¤Ê¤ê¶ÚÆù¤È¤Ê¤ë´¶¤¸¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤!¡×¡Ö¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤ÆŽ¤¤´¤¤²¤ó¤Ê¤Î¤ê¤Á¤ã¤ó¤â¥Þ¥ó¥â¥¹¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹♡¡×¡ÖÌÜ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÇ¯¤È¤é¤ó¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤Î¤ê¥Ô¡¼¼ã¤¤!Èþ¤·¤¤!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¼ò°æ¤Ï1995Ç¯¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÀ±¤Î¶â²ß¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÄ°³Ð¾ã³²¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë´Ç¸îÉØ¸«½¬¤¤¤ò¤¹¤ëÁÒËÜºÌ¤ò¹¥±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼çÂê²Î¤Î¡ÖÊË¤¤¤¦¤µ¤®¡×¤âÃ´Åö¤·¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£