¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡×25ºÐ¥¢¥¤¥É¥ëà¥¬¥Áá¥Ñ¥ó¤Á¤ã¤ó¥³¥¹¥×¥ì¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿§µ¤¤¢¤ê¤¹¤®¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Î²Ä°¦¤µ¤ËÉÃ¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡×
¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥éÃé¼Â¤ËºÆ¸½
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤ñ¤ó¤é¡×¤ÎÂì¸ý¤¤é¤é(25)¤¬¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡Ö¥Ñ¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È¡ÖÂ¹¥Ñ¥ó¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ð¥ó¥À¥Ê¤òÈ±¤Ë´¬¤¡¢ÀÖ¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ç¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¡Ö¿§µ¤¤¢¤ê¤¹¤®Âç¿Í¥Ñ¥ó¤Á¤ã¤ó¤ª¶¯¤¤¡×¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡Á½÷À¸«¤¿»ö¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Î²Ä°¦¤µ¤ËÉÃ¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡×¡Ö¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Âì¸ý¤Ï2016Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£18Ç¯¤Ë¼Â»Ð¤ÎÂì¸ý¤Ò¤«¤ê¤äÌÚÇµ°Ë¤ß¤µ¤È¤È¤È¤â¤Ë¤ñ¤ó¤é¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀéÍÕ¸©ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£