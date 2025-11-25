″台風のたまご″ はあすには台風に発達か このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速40メートル予想 全国の天気を地方ごとに 気象庁
2025年11月25日13時15分発表 気象庁
25日12時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 スル海
中心位置 北緯10度40分 (10.7度)
東経121度40分 (121.7度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
26日0時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯11度40分 (11.7度)
東経119度55分 (119.9度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 85 km (47 NM)
26日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度25分 (12.4度)
東経117度05分 (117.1度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 110 km (60 NM)
27日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度30分 (12.5度)
東経114度35分 (114.6度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 165 km (90 NM)
暴風警戒域 全域 260 km (140 NM)
28日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度00分 (12.0度)
東経112度40分 (112.7度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
暴風警戒域 全域 350 km (190 NM)
29日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯11度55分 (11.9度)
東経111度05分 (111.1度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
30日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度25分 (12.4度)
東経109度40分 (109.7度)
進行方向、速さ 西北西 ゆっくり
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)
■全国の天気を地方ごとに
