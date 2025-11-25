TUY

2025年11月25日13時15分発表　気象庁

25日12時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    スル海
中心位置    北緯10度40分 (10.7度)
東経121度40分 (121.7度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

26日0時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯11度40分 (11.7度)
東経119度55分 (119.9度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    85 km (47 NM)

26日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度25分 (12.4度)
東経117度05分 (117.1度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    110 km (60 NM)

27日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度30分 (12.5度)
東経114度35分 (114.6度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    165 km (90 NM)
暴風警戒域    全域 260 km (140 NM)

28日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度00分 (12.0度)
東経112度40分 (112.7度)
進行方向、速さ    西 ゆっくり
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)
暴風警戒域    全域 350 km (190 NM)

29日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯11度55分 (11.9度)
東経111度05分 (111.1度)
進行方向、速さ    西 ゆっくり
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)

30日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度25分 (12.4度)
東経109度40分 (109.7度)
進行方向、速さ    西北西 ゆっくり
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    440 km (240 NM)

