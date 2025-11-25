3児の母・小倉優子、「お店じゃん！」長男が絶賛 豪華手作りおやつを紹介「普通のお食事並みのよう」「お皿もかわいい」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が24日、自身のブログを更新。長男（13）が絶賛した“手作りおやつ”のカルボナーラを披露した。
【写真】「美味しそうです」鮮やかな色が印象的な小倉優子手作りのカルボナーラ
小倉は「長男が部活がなくてお家にいると『お腹空いた！』とずっと言っています笑 おやつは、パンケーキとカルボナーラでした！」とつづり、食欲旺盛な長男の近況を明かしつつ、豪華な手作りおやつを紹介している。
カルボナーラを作るポイントとして「フライパンの火を止めてから混ぜます！」と伝え、「お店じゃん！と言ってもらえたカルボナーラです」と、鮮やかな黄色が目を引く一皿を公開した。
豪華なおやつに、コメント欄には「美味しそうです。レシピ知りたいです！」「お皿もかわいいね！」「お店の味のようなカルボナーラ さすがゆうこりん」「長男くんのおやつ、普通のお食事並みのようですね」などと反響が集まっている。
