小倉優子 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　3児の母でタレントの小倉優子（42）が24日、自身のブログを更新。長男（13）が絶賛した“手作りおやつ”のカルボナーラを披露した。

【写真】「美味しそうです」鮮やかな色が印象的な小倉優子手作りのカルボナーラ

　小倉は「長男が部活がなくてお家にいると『お腹空いた！』とずっと言っています笑　おやつは、パンケーキとカルボナーラでした！」とつづり、食欲旺盛な長男の近況を明かしつつ、豪華な手作りおやつを紹介している。

　カルボナーラを作るポイントとして「フライパンの火を止めてから混ぜます！」と伝え、「お店じゃん！と言ってもらえたカルボナーラです」と、鮮やかな黄色が目を引く一皿を公開した。

　豪華なおやつに、コメント欄には「美味しそうです。レシピ知りたいです！」「お皿もかわいいね！」「お店の味のようなカルボナーラ　さすがゆうこりん」「長男くんのおやつ、普通のお食事並みのようですね」などと反響が集まっている。