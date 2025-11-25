大悟、吉本養成所の現状に「会社のこと言うのもなんやけど…」 まさか提言に若手芸人も狼狽
お笑いコンビ・千鳥の大悟が、24日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』（毎週月曜 後11：59〜翌0：29）に出演。所属する吉本興業の養成所についてモノ申した。
【写真】ほろ酔い？顔が真っ赤な千鳥・大悟
この日は吉本興業のタレント養成所「NSC」を首席で卒業したナイチンゲールダンス、金魚番長、しんやが登場。エリートと呼ばれ期待される一方で、重圧を感じている現在について赤裸々に語った。
その中で、金魚番長はNSCの授業について紹介。その中には「スーツアクター」、楽器演奏が可能な芸人が参加する「楽器隊」などの授業がカリキュラムとして組み込まれており、ネタ見せは金、土曜のみ。これには大悟も「お笑いは金土しかしてないやん！」とツッコんだ。
その後、大悟は少し黙り込んだ後「ワシも吉本の人間やし、会社のこと言うのもなんやけど、見直さんとあかんよな」とぶっちゃけ。若手芸人たちは困惑しながらも、こうした授業が現在に生かされていると弁明した。
