タレントの若槻千夏さんが自身のインスタグラムを更新。家族と共に熱海旅行を楽しんだことを報告しました。投稿によると、「大切な記念日」を祝うための家族旅行だったとのことです。



【写真を見る】【 若槻千夏 】 「楽しい家族旅行でした♪」 熱海での特別な記念日を満喫

若槻さん一家が訪れたのは、「家族みんなが大好き」というリゾナーレ熱海。今回は通常のビュッフェではなく、コース料理を楽しまれたようです。







投稿された写真には「Welcome to Risonare Atami」と記されたデザートプレートも映っており、ホテル側からの心温まる歓迎の様子がうかがえます。







客室からの夜景を「最高」と評した若槻さん。11階にある「裸足で砂浜で寝っ転がるソファー」のある場所を「館内で1番お気に入りの場所」と紹介しています。







また、館内では「絶対みんな写真撮る場所」という特徴的なスポットでの撮影も楽しんだ様子です。







家族との時間も大切にされており、室内でのカルタ大会の様子も共有。また、早朝には「朝焼け見たくて早起き風呂」に入り、サウナも体験したそうです。







熱海滞在中には來宮神社にも足を運び、秋の紅葉も楽しんだ若槻さん。「もみじ撮っちゃうお年頃」とユーモアを交えた投稿もありました。







また、「洋に挟まれた和」という景色を「1番好きな景色」と表現し、「場所説明できない。どなたか教えて」とフォロワーに問いかける場面も見られました。







旅行での服装については「暖かいと楽ちんがテーマの旅行私服」と説明しています。写真には白いファーコートやゆったりとした水色のカーディガンを着た姿が見られ、リラックスした旅の雰囲気が伝わってきます。







最後に「楽しい家族旅行でした♪」と締めくくり、充実した時間を過ごしたことを報告しています。







この投稿に、「お天気良くて良かったですね」「紅葉と夜景と思い出キラキラしてます」「いつか私も泊まりに行きたい場所になりました！！」「いつも奔放で、自由で、そしてとても綺麗です」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】