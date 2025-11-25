ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ州司法長官（左）とジェームズ・コミー元連邦捜査局（FBI）長官/Getty Images

（CNN）米連邦地裁は24日、ドナルド・トランプ大統領にとっての「政敵」とされるジェームズ・コミー元連邦捜査局（FBI）長官とニューヨーク州のレティシア・ジェームズ州司法長官に対する起訴を棄却した。

連邦地裁判事は、トランプ氏がリンジー・ハリガン氏を臨時の検察官に任命した手続きが無効だったと判断した。

トランプ氏は、コミー氏やジェームズ氏といった政敵に対する刑事訴追を求める圧力が高まる中で、ハリガン氏を検察官に指名していた。

判事は24日の命令書で、ハリガン氏をバージニア州東部地区の臨時検察官に任命しようとした司法長官の試みは無効だと指摘した。

判事は、コミー氏とジェームズ氏に対する起訴など、ハリガン氏の不完全な任命に起因するすべての行為について「違法な行政権の行使」だとして無効だと結論づけた。

判事は、適切な形で今後、検察官が任命されれば、2人を同じ罪で再び起訴できる可能性を残した。ただし、コミー氏については時効が成立しているため起訴は事実上不可能かもしれないことを認めたようだった。

ジェームズ氏は、自身への訴追が取り下げられたことを受け声明を出した。「きょうの勝利に勇気づけられ、全国からとどいた祈りと支援に感謝する。根拠のないこれらの告発にも恐れることなく、私は毎日ニューヨーク市民のために戦い続ける」

コミー氏も、インスタグラムに投稿した動画で棄却について言及した。「裁判所が私に対する訴訟を終わらせてくれたことに感謝する。この訴訟は悪意と無能に基づくものであり、ドナルド・トランプ政権下で司法省がどのような存在になってしまったかを反映しており、胸が張り裂ける思いだ」

コミー氏は「大統領は司法省を利用して政敵を攻撃してはならない」というメッセージを発信する必要があると述べた。

ホワイトハウスのレビット報道官は、司法省が上訴すると明らかにした。

コミー氏は議会証言で虚偽の供述を行ったなどとして起訴されていた。ジェームズ氏は銀行詐欺などの罪で起訴されていた。