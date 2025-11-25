『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFEが東京・大阪・名古屋で開催中！推し活経済評論家の横川楓が店舗レポート
2025年10月より配信中のアニメ化作品『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』をテーマにしたカフェ「『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFE」が東京、大阪、愛知の3会場で開催中だ。kawara CAFE＆DINING 心斎橋店は11月30日(日)まで、東京・表参道OH MY CAFEは12月14日(日)まで、BOX cafe＆space 名古屋ラシック2号店は12月16日(火)まで、同作の世界観が詰まったカフェを楽しめる。
【写真】『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFEのメニューを見る
同カフェの魅力を、表参道OH MY CAFEを訪れた推し活経済評論家の横川楓さんにレポートしてもらった。
■等身大パネルや各寮のイメージメニューが登場！店内でツイステの世界を満喫
こんにちは！推し活経済評論家の横川楓です。今回は『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFEに行ってまいりました。ハーツラビュル寮のティーパーティーをイメージしたカフェの魅力をお伝えしたいと思います。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、ディズニー作品に登場するディズニーヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲームです。
2025年10月29日よりアニメーション化作品『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』がディズニープラスにて独占配信中です。今回はシーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」にフォーカスし、ハーツラビュル寮のメニューや各寮のカラーをイメージしたドリンクなど、“ツイステ”の世界観を楽しめるカフェとなっています。
「なんでもない日のティーパーティー」(2690円)は、2段重ねのティースタンド。「＜リドル・ローズハート＞クラウンサラダ」、「＜エース・トラッポラ＞オレンジクラフティ」、「＜デュース・スペード＞ヨーグルトゼリー」、「＜ケイト・ダイヤモンド＞サーモンサンドイッチ」、「＜トレイ・クローバー＞ソイミートペンネ」と、ハーツラビュル寮のメンバーたちの各メニューを少しずつ楽しむことができちゃうんです！
甘い味もしょっぱい味も両方少しずつ食べることができ、満足感たっぷりです。1人でもおいしく食べることができるボリューム感でした。
ドリンクはハーツラビュル寮だけではなく、各寮をイメージしたものも用意されています。それぞれに寮長のマドラーもついています(マドラーは持ち帰り不可)。
「＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー」(1090円)は、レモン風味のバタフライピーティー。とってもさっぱりしたお味で、ゴクゴク飲めます。オクタヴィネルといえばこのカラーですよね！
「＜ディアソムニア寮＞グリーンティー」(1090円)は、タイムをのせたグリーンティー。こちらもさっぱりしたお味で、タイムのアクセントも効いています。さわやかな黄緑から、ディアソムニアらしさが伝わってきます。
アクリルマドラー(ランダム11種/990円)やアクリルスタンドコースター(ランダム11種/1100円)は、ドリンクを注文すると購入することができます。ぜひドリンクと一緒に楽しみましょう！
さらに、通常予約(770円/1人)をしてメニューを注文すると「オリジナルクリアカード(ランダム11種)」が、プレミアム予約(3300円/1人)をしてメニューを注文すると「オリジナルクリアカード(ランダム11種)」「飾れるバインダー」、「アクリルキーホルダー(グリム)」、「ミニキャンバス(全5種・選択式)」といった特典がもらえます。
また、ドリンクを注文すると「オリジナルコースター(ランダム11種)」、カフェでオリジナルグッズを税込3850円購入ごとに「オリジナルコレクションカード(ランダム11種)」を1枚ずつもらうことができるなど、特典が盛りだくさんのカフェとなっています。
店内にはハーツラビュル寮の寮長であるリドルと雄剣の等身大パネルもあり、壁やテーブルには各寮のキャラクターたちのイラストがあしらわれています。『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の世界観を満喫できること間違いなしです!!
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)Disney
同カフェの魅力を、表参道OH MY CAFEを訪れた推し活経済評論家の横川楓さんにレポートしてもらった。
■等身大パネルや各寮のイメージメニューが登場！店内でツイステの世界を満喫
こんにちは！推し活経済評論家の横川楓です。今回は『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFEに行ってまいりました。ハーツラビュル寮のティーパーティーをイメージしたカフェの魅力をお伝えしたいと思います。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、ディズニー作品に登場するディズニーヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲームです。
2025年10月29日よりアニメーション化作品『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』がディズニープラスにて独占配信中です。今回はシーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」にフォーカスし、ハーツラビュル寮のメニューや各寮のカラーをイメージしたドリンクなど、“ツイステ”の世界観を楽しめるカフェとなっています。
「なんでもない日のティーパーティー」(2690円)は、2段重ねのティースタンド。「＜リドル・ローズハート＞クラウンサラダ」、「＜エース・トラッポラ＞オレンジクラフティ」、「＜デュース・スペード＞ヨーグルトゼリー」、「＜ケイト・ダイヤモンド＞サーモンサンドイッチ」、「＜トレイ・クローバー＞ソイミートペンネ」と、ハーツラビュル寮のメンバーたちの各メニューを少しずつ楽しむことができちゃうんです！
甘い味もしょっぱい味も両方少しずつ食べることができ、満足感たっぷりです。1人でもおいしく食べることができるボリューム感でした。
ドリンクはハーツラビュル寮だけではなく、各寮をイメージしたものも用意されています。それぞれに寮長のマドラーもついています(マドラーは持ち帰り不可)。
「＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー」(1090円)は、レモン風味のバタフライピーティー。とってもさっぱりしたお味で、ゴクゴク飲めます。オクタヴィネルといえばこのカラーですよね！
「＜ディアソムニア寮＞グリーンティー」(1090円)は、タイムをのせたグリーンティー。こちらもさっぱりしたお味で、タイムのアクセントも効いています。さわやかな黄緑から、ディアソムニアらしさが伝わってきます。
アクリルマドラー(ランダム11種/990円)やアクリルスタンドコースター(ランダム11種/1100円)は、ドリンクを注文すると購入することができます。ぜひドリンクと一緒に楽しみましょう！
さらに、通常予約(770円/1人)をしてメニューを注文すると「オリジナルクリアカード(ランダム11種)」が、プレミアム予約(3300円/1人)をしてメニューを注文すると「オリジナルクリアカード(ランダム11種)」「飾れるバインダー」、「アクリルキーホルダー(グリム)」、「ミニキャンバス(全5種・選択式)」といった特典がもらえます。
また、ドリンクを注文すると「オリジナルコースター(ランダム11種)」、カフェでオリジナルグッズを税込3850円購入ごとに「オリジナルコレクションカード(ランダム11種)」を1枚ずつもらうことができるなど、特典が盛りだくさんのカフェとなっています。
店内にはハーツラビュル寮の寮長であるリドルと雄剣の等身大パネルもあり、壁やテーブルには各寮のキャラクターたちのイラストがあしらわれています。『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の世界観を満喫できること間違いなしです!!
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)Disney