【Switch2】XPRICEが第5回「抽選販売」を実施中！クリスマスプレゼントに《27日まで》

エクスプライスは、家電EC「XPRICE本店」にて、2025年11月20日12時から11月27日23時59分まで、第5回「Nintendo Switch 2」の抽選販売の申し込みを受け付けています。

XPRICE本店の会員で、かつメールマガジンを受信している人が応募できます。

発送は12月4日以降

対象商品は、以下の3商品です。

（1）「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」【4万9980円】

（2）「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） マリオカート ワールド セット」＋「Nintendo Switch 2 カメラ BEE-A-CNSKA」組み合わせセット【5万9660円】

（3）「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」【5万3980円】

当選発表は12月3日12時以降の予定です。当選者は、マイページでの連絡及びメールが届きます。

当選者は、案内された購入ページにて、12月8日9時0分までに購入を済ましてください。上記期間を過ぎての購入はできません。

商品は12月4日以降に順次発送されます。クリスマスプレゼントにもよさそうですね。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）