UGREENさん、Qi2・20000mAhのハイスぺバッテリーをしれっと新発売してる
Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、20000mAhと大容量なのに最大25W出力でワイヤレス充電ができる「MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 20000mAh Qi2 25W」や巻き取り式USB-Cケーブルを内蔵した「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー20000mAh 165W」など、UGREEN（ユーグリーン）の高性能モバイルバッテリーがお得に登場しています。
20000mAhと大容量。「Qi2 25W」に対応したUGREENの新作モバイルバッテリーがポイント10倍とお得
UGREEN MagFlow Qi2 25W 認証 モバイルバッテリー (20000mAh・45W) USB-Cケーブル内蔵 iPhone17-16シリーズ 25W Magsafe対応 マグネット式ワイヤレス急速充電 ディスプレイ搭載 25Wワイヤレス充電/45W有線充電対応 強力な吸着力 PSE技術基準適合 iOS 26バージョンのスマホに対応 マグネット対応機種に適用 PB775
11,580円
（ポイント10倍）
Amazonで見るPR
UGREEN MagFlow Qi2 25W 認証 モバイルバッテリー (10000mAh・30W) USB-Cケーブル内蔵 iPhone17-16シリーズ 25W Magsafe対応 マグネット式ワイヤレス急速充電 ディスプレイ搭載 25Wワイヤレス充電/30W有線充電対応 強力な吸着力 PSE技術基準適合 iOS 26バージョンのスマホに対応 マグネット対応機種に適用 PB773
6,825円
（29％オフ）
Amazonで見るPR
USB-Cケーブル内蔵のモバイルバッテリーが5,980円。最大30W出力で急速充電もできますよ
UGREEN 【10000mAh・PD30W・手持ち・For Apple Watch】 モバイルバッテリー コード付き 便利 軽量 コンパクト 3台同時充電 スマートウォッチ用 充電ドック PSE認証済 急速充電 USB-C USB-A スマートウォッチ/タブレット/iPhone17シリーズ対応
5,980円
（33％オフ）
Amazonで見るPR
旅行や出張に最適。スマホやノートPCの急速充電に対応した「165W Power Bank モバイルバッテリー」が37%オフ
UGREEN モバイルバッテリー PD3.1対応 【165W・25000mAh】 USB-Cケーブル2本内蔵 4ポート 単ポート140W高出力・入力90W対応 パススルー機能 低電流モード搭載 240W USB-Cケーブル付 PSE技術基準適合 MacBook Windows PC iPad Pro iphone17 Galaxy Android スマートフォン ノートPC その他 PB552
9,462円
（37％オフ）
Amazonで見るPR
UGREEN モバイルバッテリー USB-Cケーブル内蔵 (20000mAh・45W) PD・PPS急速充電対応 大容量 複数デバイス同時充電 LED残量表示 パススルー/低電流モード搭載 PSE技術基準適合 iphone17 Android iPad MacBook Switchなどの機器に対応 機内持ち込み可能 旅行/出張/アウトドア/停電/防災緊急用 PB536
3,984円
（20％オフ）
Amazonで見るPR
原点にして頂点 。「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー20000mAh 165W」が40%オフ
UGREEN Nexode 巻取式USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー (20000mAh・165W) ノートPCにも急速充電対応 PD・PPS 5A仕様対応 TFTディスプレイ搭載 パススルー/低電流モード PSE技術基準適合 MacBook PD対応Windows PC iPad iphone17 Galaxy Android スマホ ノートPC対応 PB726
7,968円
（40％オフ）
Amazonで見るPR
UGREEN Nexode モバイルバッテリー USB-Cケーブル内蔵 (20000mAh・130W) PD・PPS急速充電対応 大容量 縦置きデザイン 省スペース パススルー/低電流モード搭載 PSE技術基準適合 MacBook PD対応Windows PC iPad iphone17 Galaxy Android スマホ ノートPC その他 PB723
5,988円
（40％オフ）
Amazonで見るPR
iPhoneをピタッと高速充電。「モバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電 Magsafe対応 10000mAh」が3,735円
UGREEN Magnetic Wireless モバイルバッテリー Qi 7.5W マグネット式ワイヤレス充電対応 10000mAh 10N超強力な吸着力 コンパクト USB-C入出力 PD 20W 急速充電対応 PSE技術基準適合 お肌に優しいシリコン素材 iPhone15-12シリーズ 7.5W ワイヤレス充電対応 マグネット対応機種に適用 PB561 ブラック
3,735円
（25％オフ）
Amazonで見るPR
UGREEN Magnetic Wireless モバイルバッテリー Qi 15W マグネット式ワイヤレス充電対応 10000mAh 10N超強力な吸着力 コンパクト USB-C入出力 PD 20W 急速充電対応 PSE技術基準適合 お肌に優しいシリコン素材 iPhone17-12シリーズ 7.5W ワイヤレス充電対応 マグネット対応機種に適用 ホワイト
3,735円
（34％オフ）
Amazonで見るPR
なお、上記の表示価格は2025年11月25日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
