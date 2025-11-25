¡Úµð¿Í¡Û±ºÅÄ½ÓÊå¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×½é¤Î¾®³Ø¹»Ë¬Ìä¤Ç£²Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌöÀÀ¤¦
¡¡µð¿Í¤Î±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¤¬£²£µÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¼þÊÕÃÏ°è¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô¤Î»ÔÎ©¾®Ìø¾®³Ø¹»¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡¡ÉÜÃæ»Ô¤Î¡ÖÉðÂ¢¹ñÉÜÃæÂç»È¡×¤òÌ³¤á¤ë±ºÅÄ¤Ï£³Ç¯À¸»ùÆ¸¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°µå¤òÅê¤²¤ë¥³¥Ä¤Ê¤É¤òÊ¹¤«¤ì¡¢ÃúÇ«¤Ë²óÅú¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¼Â±é¤Ç¤Ï¡¢¸µµð¿ÍÅê¼ê¤ÇµåÃÄ¿¦°÷¤ÎÄ¹Ã«Àî½á¤µ¤óÁê¼ê¤Ë±Ô¤¤Á÷µå¤òÈäÏª¤·¡¢Çï¼ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£²·³¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬¡¢£²£°ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µÈÀî¤¬¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÏÆóÎÝ¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤âÁý¤¨¡¢£±·³¤Ç¤Ï·×£²£²»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¸ÎÒ¡¢£´ÂÇÅÀ¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¼«¿È½é¤Î³Ø¹»Ë¬Ìä¤Ë¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï½ÐÎÝÎ¨¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÎÝ¤Ë½Ð¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£²Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£