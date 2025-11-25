Snow Man目黒蓮、大物俳優2人との豪華食事会に木村拓哉驚き「熱いな」
【モデルプレス＝2025/11/25】Snow Manの目黒蓮が、24日放送のTBS系特別番組「ウルトラタクシー」（よる9時〜）に出演。目黒が参加した豪華食事会に俳優の木村拓哉が驚く一幕があった。
【写真】目黒蓮と食事した大物俳優2人
この日、「芸能界でご馳走になった人で印象に残っている人物は？」と質問が及ぶと、木村は「近々でいうと昨日さんまさんにご馳走になりました。収録の後だったんですけど」と明石家さんまの名前を挙げた。
一方、俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜）に出演中の目黒は「妻夫木聡さんと佐藤浩市さんと（ロケ地の）北海道で3人でお食事させていただきました」と明かし「3人で食事をしながら『ザ・ロイヤルファミリー』をリアタイしました」と共演者との秘話を告白。これを受け、木村が「ロケ先で食事しながら？熱いな」と驚きながら返すと、目黒は「すごくいい時間でしたね」と語った。（modelpress編集部）
