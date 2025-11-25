観葉植物、置きたいけど場所がない…。ネジ・釘不要の逸品で「窓際に浮かせる」を叶える
インテリアとして取り入れていきたい観葉植物。
しかし意外と難しいのが鉢の置き場。
日光を適度に当てたいけれど、日当たりや家具の配置によって、なかなか窓の近くに置けないことも。
そんな問題を解決してくれそうなアイテムを見つけました！
日当たりのいい特等席をつくれる
見つけたのがBIBILABの「窓ぎわプランタースタンド」。
窓のサッシに引っ掛けて使う、プランタースタンドなんです。
確かに窓際って、日当たりがいいのにものが置けないデッドスペース。
植物たちの特等席にできるなら、わざわざ毎日外に出さなくてもよさそうですよね。
サッシに取り付けるフレーム部分と、植物を置くカゴ部分が分けられるのもポイント。
カゴを取り外して水やりをしたり、ある程度日光に当ててから日陰に戻すといった動作がスムーズにできます。
耐荷重は10kgまでOKで、カゴには4号鉢が4つほど置けるサイズです。
天然木と黒の金具がインダストリアル風で、いろいろなインテリアと合わせやすそう。
BIBILAB(ビビラボ) 窓ぎわプランタースタンド 窓サッシに簡単取付「浮かせる」 植物棚
7,040円
Amazonで見るPR
取り付けられる窓サッシかは事前にチェック
注意したいのは、取り付けられる場所の制限があること。
まずはサッシの溝が、深さ10mm以上、幅2mm以上であることをチェック。
サッシから壁までが30〜140mmの中に収まっているかどうかも確認しましょう。
あとは取付部分のサッシ幅が610mm以上あれば設置できます。
取り付けができる窓であれば、工具いらずで浮かせる収納を設置できるのがいいですよね。
釘や穴あけの必要がないので、賃貸でも安心。
観葉植物のお世話も楽になるアイテムなので、まずは私も窓のサッシのサイズをチェックしてみようと思います！
BIBILAB(ビビラボ) 窓ぎわプランタースタンド 窓サッシに簡単取付「浮かせる」 植物棚
7,040円
Amazonで見るPR
Photo: 山粼 舞