元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏（44）が、自身のYouTube「細川バレンタイン/前向き教室」を更新。24日のWBC世界バンタム級王座決定戦で敗れた那須川天心（27＝帝拳）と、勝った井上拓真（29＝大橋）のポイントを分けた“差”を指摘した。

細川氏は日本中のファンを熱狂させた一戦を振り返り、「天心は自分のボクシングに殺された」と主張した。

リング上で向き合ったとき、天心の構えは腰高でエンジンを切った状態に見えたという。

「だから天心はいつもの稲妻のような動きがなかった。本来はもっと速いと思うんだよね」と指摘した。

一方の拓真は見合っている間も常に小さく足踏みし、アイドリング状態にあったので、いつも通りの早さを発揮できた。

アイドリングを止めた天心が立っていた場所は拓真に近すぎた。

細川氏は「そもそもあの近いレンジで戦えば拓真が勝つよねっていうのが大方の人が予想できた。でも天心のそこ（懐）に入って戦うこと自体ができないだろうという前提でみんな予想していた」と説明。だからこそ、戦前の予想では天心の勝利が上回っていた。

天心が選んだ距離が命取りとなった。細川氏はとくに大事な試合では「いつもやらないことをやるのは絶対ダメ」と主張した。

ここまで一般ファンから元世界王者、現役世界王者まで勝敗を予想して楽しんだ試合は少ない。

細川氏は「This is Boxing！ 1年の半分試合をしている野球と違ってボクシングは多くても年に4試合。対戦が決まってから今回のようにずっと楽しむのがボクシング」と説明した。

「“タラレバはない”って言ってるヤツは試合の30分しか楽しめないバカ」と、予想合戦などこれまでにない盛り上がりを見せた天心VS拓真を振り返った。