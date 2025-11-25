日本時間午後１０時半に９月の米小売売上高が発表される。総合の大方の予想が前月比０．４％増、自動車を除いた大方の予想が同０．３％増となっており、前月比では、総合、自動車を除いて、どちらも４カ月続けて増加すると見込まれている。１０月１５日に発表された米地区連銀経済報告（ベージュブック）では、消費者の小売品への支出が「ここ数週間でわずかに減少した」と指摘されており、９月の米売売上高が予想を下回る結果になるようであれば、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の１２月追加利下げ観測が強まり、ドルが売られる可能性がある。



また、日本時間午後１０時半には９月の米生産者物価指数も発表される。総合の大方の予想は前年比２．６％上昇、コアの大方の予想が前年比２．７％上昇となっており、総合の前年比の伸びが前月の２．６％上昇から変わらない一方、コアの前年比の伸びが前月の２．８％上昇から鈍化するとみられている。



さらに、日本時間２６日午前０時には１１月の米消費者信頼感指数も発表される。大方の予想が９３．３となっており、前月の９４．６を下回り、４カ月続けて低下すると見込まれている。



MINKABU PRESS

