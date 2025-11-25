今季のプロ野球最優秀バッテリー賞が25日に発表されました。

パ・リーグで選出されたのは、日本ハムの伊藤大海投手と伏見寅威選手のバッテリー。両選手はインタビューに応じ、受賞の喜びを語りました。

伊藤投手は「もともと二人で約束していた賞だったのですごく嬉しいですし、また来年もと思ったんですけど、そうはいかないので、また違う選手と取るのが最大の恩返しかなと思うので頑張ります」と来季は阪神でプレーする伏見選手へのメッセージも込めて語りました。

一方、伏見選手は「もともと二人で約束していたので、非常にうれしいです。来年も取りたいと思っていたんですけど、こういうことになってしまったんで、でも来年、大海がこの賞を取ってくれると期待しています」とエールの言葉を送りました。

また互いの良さについて聞かれた両選手。伊藤投手は「面倒見がよく、なんでも気にかけてくれる。(失敗しても)自分を責めすぎないというか、二人で、バッテリーでやってることなんでってよく話してくれる。とにかく引っ張ってくれる。本当に右も左もわからない状態だったんで、勝つ術を教えてくださいました」と伏見選手の支えによって好投できたことを言及すると、伏見選手は「大海は僕がファイターズに入団する前から実力があるピッチャーだったのは知っていましたし、実際に組んでからも、勝負どころの嗅覚だったり、僕がサイン出すんですけど、首振って投げた球がその日のベストピッチだったり、そういうところで助けられています」と述べ、伊藤投手の実力を称賛しました。

そんな二人が思う今季のベストパフォーマンスは、6月20日の中日戦。その試合で5安打完封を果たした伊藤投手は「いろんな部分を引き出してくれたというか、こういうピッチングが自分でもできるんだというような、緩急であったり間の使い方だったり、状態が悪くてもどういうピッチングをしていくか、すごく学びになった」と明かすと、伏見選手も「僕も中日戦の完封がベストだったかなと思っていて、大海はずっとローテーションを守っていて、かなり体の疲労が出てくるなかで、どうやったらベストピッチできるかを試合前に入念に打ち合わせして最高の結果になったので」と振り返りました。