2025年11月24日、韓国・SBSニュースによると、黄海の北端、小青島の海上で違法操業中だった中国漁船1隻が韓国海洋警察に拿捕（だほ）された。

中部地方海洋警察庁西海（黄海）5島特別警備団は24日、経済水域漁業主権法違反の容疑で200トン級の中国漁船1隻を拿捕したと明らかにした。

漁船は21日午後5時23分、仁川（インチョン）市・小青島から南西に67キロの海上で、特定海域を侵犯し違法な操業を行った疑い。漁船には40代の船長と船員ら16人が乗っており、有刺鉄線のフェンスや鉄の柵、ワイヤーなど、乗船を阻むバリケードを設置した状態だったという。合同取り締まりを行っていた西海5島特別警備団と泰安（テアン）海洋警察署の停戦命令に応じず逃走しようとしたが、海洋警察がバリケードを撤去し船内に突入。操舵室を開け制圧した。船内ではカタクチイワシなど捕獲した魚が確認されたという。

海洋警察は漁船を仁川海洋警察専用埠頭に護送した。現在、違法操業の経緯を詳しく調べている。

西海（黄海）5島特別警備団長は「今後も違法外国漁船には先制的で強力な取り締まりを行い、韓国の海洋主権を守る」と話している。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「よくやった。中国の違法漁船は徹底的に取り締まるべき」「韓国の海域から海産物を盗んで、それを韓国に輸出する気だろ」「言うことを聞かないなら撃沈させればいい。取り締まりの動画を見たら、海洋警察の人たちがとても危険に見えた」「国境侵犯だ。砲弾を撃ち込め」「逃げたら艦砲を撃ってやれ。戦争中でも逃げる敵をそのまま黙って見逃すのか？」などの声が寄せられている。（翻訳・編集/麻江）