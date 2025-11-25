「吉沢さん＆流星くんやったね」「日本一の役者さんにならはったね」 映画『国宝』歴史的記録に祝福殺到
東宝は25日、映画『国宝』（6月6日公開、李相日監督）の興行収入が、『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年公開）を超え、邦画実写作品で歴代1位になったと明らかにした。
【画像】「日本映画において新たな金字塔を打ち立てました!!」祝福の声が殺到している映画『国宝』公式X
『国宝』は、11月24日までの公開172日間で、観客動員数1231万人 興行収入173.7億円を突破。歴代の興行収入ランキングで『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年公開、173.5億円）の興行収入を超え、邦画実写第1位となった。興行通信社調べ。
22年ぶりの快挙となり、『国宝』公式Xでは「日本映画において新たな金字塔を打ち立てました!!」と伝えた。
これに対し、「おめでとうございます」と祝福が殺到。「すごいです」「邦画実写で22年ぶりNo.1とかマジで伝説やん…」「我がことのように嬉しいです」「まだまだ映画館で見続けます！」などのほか、吉沢亮、横浜流星らキャストたちへ「吉沢さん＆流星くんやったね」「怒涛の一年だったな」「日本一の役者さんにならはったね」など、たたえる声が寄せられている。
同作は、黒衣として3年間歌舞伎の世界に身を置き、その体験をもとに執筆した吉田修一氏による同名小説を、実写映画化。任侠の一門に生まれながら、歌舞伎役者の家に引き取られた主人公・喜久雄が、芸の道に人生を捧げ、やがて“国宝”と称される存在になるまでの50年を描く、壮大な一代記。
喜久雄を吉沢、喜久雄の生涯のライバルとなる俊介を横浜が演じた。共演は、 高畑充希、寺島しのぶ、森七菜、三浦貴大、見上愛、黒川想矢、越山敬達、永瀬正敏、嶋田久作、宮澤エマ、中村鴈治郎／田中泯、渡辺謙。
