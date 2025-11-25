ÃæÂ¼»âÆ¸¡¡¡È¼«Ê¬¤À¤±Ãç´Ö¤Ï¤º¤ì¡ÉÍü±à¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¡Ö20Âå¤Îº¢¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ð¡¼¤Ç¡Ä¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼»âÆ¸¡Ê53¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£½÷Í¥¡¦»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ê52¡Ë¤¬½é¤á¤ÆÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤ÎÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÉã¡¦¼·ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤ÈÊì¤Ç½÷Í¥¡¦ÉÙ»Ê½ã»Ò¤Î¸µ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ûÅç¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢¡ÈÃË¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤é²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢17ºÐ¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢50ºÐ¤ÇÇ°´ê¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¤ÎÉñÂæ¡ÖÊ¸¼·¸µ·ëÊª¸ì¡×¤Ç»âÆ¸¤ÈÉ×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»âÆ¸¤Ï¡ÖÊ¸¼·¸µ·ë¤È¤¤¤¦¤ª¼Çµï¤Ï¡¢¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Î¤ªÉãÍÍ¡¢µÆ¸ÞÏº¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤ÎÅö¤¿¤êÌò¡£¤â¤È¤â¤È¸ÅÅµ¤Ç¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤¬¿·¤¿¤Ê¡È»³ÅÄÍÎ¼¡ÈÇÊ¸¼·¸µ·ë¡É¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È²òÀâ¡£Â¾¤ÎÌò¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌÃæ¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¡Ö²ÎÉñ´ì¤ÎºÇ¶á¤Î½÷·Á¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¸¤¸¾å¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÉáÃÊ±Ç²è¤ò¤ª»£¤ê¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²ÎÉñ´ì¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤âÃËÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï»³ÅÄ¸Þ½½Îë¤µ¤ó¤È¤«»³ËÜÉÙ»Î»Ò¤µ¤ó¤¬¤ª½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´ÆÆÄ¤Ë¤´ÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢¡È»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢´ÆÆÄ¤â¡È½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏºÇ¹â¤À¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÇÏ¢Íí¡×¤È»ûÅç¤â²÷Âú¤·¤¿¡£
¡¡»âÆ¸¤Ï¡Ö¼ã¤¤»þ¤«¤é¡¢ÃË¤À¤Ã¤¿¤é²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤À¤±Ãç´Ö¤Ï¤º¤ì¤Ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò20Âå¤Îº¢¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤½¤Îº¢¤ÏÂçÀª¤ÎÌò¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤«½Ð¤·Êª¤ò¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢¤·¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤È²ÎÉñ´ìºÂ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿´¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö20Âå¤Îº¢¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ð¡¼¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ï50Âå¡£º£ÅÙ¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡Ö½½Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê12·î4¡Á26Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¡Ë¤ÇºÆ¤Ó¶¦±é¤¹¤ë¡Ö¼ÇÉÍ³×ºâÉÛ¡×¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»ûÅç¤Ï¡ÖÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤¿50ºÐ¤Ç·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤ß¤¤Á¤ã¤ó¤¬»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Þ¤º´¶Æ°¤·¤Æ¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¡È¤ß¤¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸Æ¤Ö»âÆ¸¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¥Ï¥¿¥Á¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤ß¤¤Á¤ã¤ó¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£»âÆ¸¤Ï¡Ö¤Û¤é¡¢Ëº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡£¤â¤¦¤µ¤¡¡¢¡È¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËËº¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤¬¡¢»ûÅç¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ëº£µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ìÀ¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£