中川翔子が11月25日、自身のInstagramを更新。浅草酉の市へ久しぶりに母娘水入らずで外出したことを報告した。

（関連：【画像】「親子そっくり！」中川翔子と母親のツーショット）

中川は、9月20日に双子の男児を出産し、赤ちゃんの成長と初めての子育ての様子を絵日記にしてInstagramで随時報告しているが、今回の投稿では「双子を見ててもらい、、桂子さんとめちゃくちゃ久しぶりに母娘で外出！毎年行く、浅草の酉の市にいきました！鳳神社賑わっていました お祓いしていただきました！」と、母親・桂子氏と久々に外出をしたことを報告。浅草の酉の市で、並べられた提灯の前で黒の服装と中川と対照的に白で統一された母と友人同士のような母娘2ショットや、酉の市の豪華な飾り、鷲神社の入口で写真などを披露している。

中川は「久しぶりの外出だったけどやはり双子が心配で気になってお祓い終わったら秒で帰宅しました。。まだまだ気持ちが外出モードじゃないみたい」「でもやっぱり桂子さんと仲良しだから嬉しかった！気分転換になりました またひきこもりがんばります！」と心境を綴った。

コメント欄には「親子そっくり！」「気分転換になってよかったね」といったコメントが寄せられている。

（文=本 手）