映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）の公式Xが、撮影秘話とともに佐久間大介（Snow Man）のソロショットを公開。無造作な黒髪とデニムのつなぎ姿で魅せた“自然体の笑顔”が大きな話題を集めている。

■佐久間大介の肩の力が抜けたラフな表情に注目

公開された写真で佐久間は、デニムのつなぎ姿で車にもたれ、両手をポケットに入れたままリラックスした笑顔を浮かべている。

左端にスタッフらしき人物が写り込んでいることから、カットがかかった直後か、談笑の最中に撮影された1枚と見える。

黒髪の柔らかな動きと、ふっと力が抜けた佇まいが相まって、素の魅力がそのまま切り取られたようなショットに。

同作は演じる池田海は後悔を抱えながら必死に生きる青年だが、オフショットに写るのはそれとは対照的な、“佐久間大介そのもの”のあたたかい笑顔だ。

SNSでは「めっちゃ良い笑顔」「イケメンお兄さん」「自然な笑顔が刺さる」「完全に佐久間くんとしての笑顔でだいすき」「飲み会帰りに迎えに来てくれた彼氏みたいでメロい」「ときめきが止まらない」など、多くの反響が寄せられている。

■「内田さんの作品なら絶対に出たい！」強い想いで再タッグへ

投稿では、映画『マッチング』に続き、再び内田英治監督作品への出演が決まった背景にも言及。佐久間本人が「内田さんの作品なら絶対に出たい！」と強く願っていたことが出演につながったと明かされ、佐久間の“内田愛”の深さにも注目が集まっている。

