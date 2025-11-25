米動画配信大手「ネットフリックス」は25日、来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）をに向けたSNSアカウントを開設した。

「【Netflix × WBC】アカウント始動！」と報告した上で「2026年3月5日いよいよ開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC） 連覇をかけて世界に挑む侍ジャパンと出場各国の情報や

オリジナルコンテンツを随時公開！」と予告した

「ネットフリックス」が8月にWBC全47試合を日本国内で独占配信すると発表。同社ののグレッグ・ピーターズ共同CEOは9月にテレビ東京系「WBS」（月〜木曜後10・00、土曜後11・00）の独占インタビューで「試合はネットフリックス会員だけに提供される。それが複数の場所で追求してきたビジネスモデルだ」と語っていた。。

WBCは、大谷（ドジャース）も出場を表明したビッグイベント。前回23年大会はテレビの地上波と「プライムビデオ」のネット配信で中継。地上波では決勝の日本―米国戦の平均世帯視聴率が42・4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）と、平日午前に異例のハイスコアをマーク。日本戦全7試合はいずれも40％超え。日本総人口の約75％が何らかの形でWBCを生視聴する国民的な盛り上がりを見せた。一方で、放映権料は高騰の一途をたどっていた。