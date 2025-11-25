ºäÅì¶Ì»°Ïº¡¡ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ö¡ÖÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ç¡¢¼Â¤Ë¤è¤¯ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎºäÅì¶Ì»°Ïº¡Ê75¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè22²ó¡Ö¥¿¥Ë¥¿·ò¹¯Âç¾Þ¡×¤ÎÂ£¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£24Æü¤ËÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤Çµ¯¤¤¿²ÐºÒ¤Ë¤è¤ê»àµî¤·¤¿ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯64¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¡£ë¾Êó¤ò¼ª¤Ë¤·¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È°ì¸À¡£¡ÖÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ç¡¢¼Â¤Ë¤è¤¯ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£Íè·î¤Ë¤Ï²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö12·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¤ÇµµÂ¢¤µ¤ó¤Î·»¤Ç¤¢¤ëÊÒ²¬»ÔÂ¢¡Ê66¡Ë¤È¶¦±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶Ì»°Ïº¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î·ò¹¯ºî¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸Ä¿Í¡¢ÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¡£²ÎÉñ´ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ä±é½Ð²È¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤ËºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¿Í´Ö¹ñÊõ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¿´¿È¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¤·Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö·ò¹¯¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤³¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¤¦¤«¤Ù¤¿¡£¡¡