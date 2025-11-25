元ニッポン放送でフリーの垣花正アナウンサー（53）が25日放送のニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜後8・00）に出演。かつてMCを務めていたTOKYO MXの人気番組「バラいろダンディ」のコメンテーターで一番イメージとのギャップを感じた女性タレントを明かした。

この日のゲストはタレントの梅宮アンナ。ステージ3Aを診断された乳がんと闘病や、アートディレクターの世継恭規さんとの熟年の“出会って10日婚”などについて語った。

垣花アナは梅宮との関係について「遡れば『バラいろダンディ』という番組でももう毎週お世話になりました」としみじみ。梅宮も「楽しい番組でしたね」と懐かしんだ。

梅宮は世間の自身のイメージについて「皆さんがどうしても例えばお父さんが梅宮辰夫だとか、あと私、凄い派手じゃないですか。中身も同じように派手だったら自分で納得いったんだけど、実は地味なとこもあって」ともらした。

これに、垣花アナも「めちゃくちゃギャップありました。僕も『バラいろダンディ』で初めてご一緒した時に、もしかしたらイメージで一番ギャップがあった人かもしれないです、梅宮アンナさん。めちゃくちゃピュアなんですよ」と話した。

梅宮も「みんながイメージしているような人じゃないんだもーんみたいな感じで思って、いじけることいっぱいあったんですよ」と告白。「“アンナちゃんは何も不自由なくいるでしょ？”とか、“何でもお父さんがやってくれるんでしょ？”とかっていう言葉を聞くと“いやいやいやいや、全然違うんですけど”みたいな。結構うちの父親、助けてくんないですよ、意外に。“全然自分でやんな”みたいな感じなんですよ」と話すと、垣花アナは「思ってたのと違うってね、結構。いや、でも、確かに見た目はだって、ある種、一番華やかなわけですから。そういうことのギャップはあったんでしょうね」とした。