¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤¬´äÃ«»þ»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¡¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ£°¼þÇ¯¤ÎÆü¤Ë¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²Î¤¦¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤¬£²£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£±£´²ó´äÃ«»þ»Ò¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ï´õÂå¤Îºî»ì²È¤Ç¤¢¤ê¡¢±ÛÏ©¿áÀã¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤¿¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë´äÃ«»þ»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¡¢²»³Ú¡¦·Ý½Ñ¤Ë¸ùÏ«¤Î¤¢¤Ã¤¿¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡¤µ¤À¤Ï¡Ö´äÃ«»þ»Ò¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø£²Ç¯À¸¤Î»þ¡£²Ã»³Íº»°¤µ¤ó¤Î¥Ö¡¼¥à¤Î»þ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢²Ã»³Íº»°¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö²Ã»³¤µ¤ó¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ê¥óÃÆ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ã»³¤µ¤ó¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤¿¤¿¤á¤ËÃ¦Íî¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢²Î¤¦¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡¤³¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤Î¤¿¤á¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Î¼«Ê¬¤Ë¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ì¤Ð´äÃ«»þ»Ò¾Þ¤â¤é¤¨¤ë¤¾¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æü¤Ç¡¢¤µ¤À¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Ëþ£µ£°Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÃ¡¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï²Î»ì¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£²¶¤è¤êÀè¤Ë¿²¤ë¤Ê¤È¤«¡¢µ¯¤¤ë¤Ê¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ü¥í¥«¥¹¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÂåÉ½¶Ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö´ØÇòÀë¸À¡×¤Ç¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤±¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï¡Ø¥¢¡¼¡Ù¤È¡Ø¥¦¡¼¡Ù¤È¤«¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤âÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯¤³¤Ê¤¹¤µ¤À¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¸½Ìò¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç²Î¤¦¤ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²Î¤¦¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¸½Ìò¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£