&TEAMポッドキャスト番組シーズン2配信決定！「サウナで収録してみたいです！」

&TEAMのPodcast番組『&TEAMの「ごエンがあって、しゃべらせてもらってます。」』のシーズン2が、2026年1月より配信されることが決定した。

■11月25日よりお便り募集再開

2025年12月7日にデビュー3周年を迎えるグローバルグループ、&TEAM。『&TEAMの「ごエンがあって、しゃべらせてもらってます。」』は、自分たちがここまで来れた“縁”に感謝し、リスナーとともに作り上げていくトーク番組。リスナーのお便りに向き合ったり、メンバーの素の姿が明らかになるコーナー企画も…!?

本番組は2026年1月6日よりスタート。隔週火曜日に新エピソードを1話ずつ、全12話配信される。

番組では「この3人でこんな話をしてほしい」「こんなコーナーをやってほしい」「シーズン1でやったことをもういちどやってほしい」というリクエストを募集している。

■&TEAM コメント

番組を通じてポッドキャストをもっと好きになったので、シーズン2を僕たちも楽しみにしています！
（シーズン1で）油そばのお店でも収録できることを知ったので、シーズン2はサウナで収録してみたいです！
見たことのない&TEAMをもっとお見せしたいですし、声で&TEAMの魅力を伝えていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。

■番組情報

『&TEAMの「ごエンがあって、しゃべらせてもらってます。」』
2026/01/06（火）より隔週火曜日8：00～配信

■関連リンク

番組公式SNS
・X
https://x.com/andteam_shaberi
・Instagram
https://www.instagram.com/andteam_shaberi/
・TikTok

・YouTube

お便りフォーム

&TEAM OFFICIAL SITE
https://www.andteam-official.jp/

