&TEAMポッドキャスト番組シーズン2配信決定！「サウナで収録してみたいです！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

&TEAMのPodcast番組『&TEAMの「ごエンがあって、しゃべらせてもらってます。」』のシーズン2が、2026年1月より配信されることが決定した。

■11月25日よりお便り募集再開

2025年12月7日にデビュー3周年を迎えるグローバルグループ、&TEAM。『&TEAMの「ごエンがあって、しゃべらせてもらってます。」』は、自分たちがここまで来れた“縁”に感謝し、リスナーとともに作り上げていくトーク番組。リスナーのお便りに向き合ったり、メンバーの素の姿が明らかになるコーナー企画も…!?

本番組は2026年1月6日よりスタート。隔週火曜日に新エピソードを1話ずつ、全12話配信される。

番組では「この3人でこんな話をしてほしい」「こんなコーナーをやってほしい」「シーズン1でやったことをもういちどやってほしい」というリクエストを募集している。

■&TEAM コメント