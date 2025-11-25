岩崎本舗（岩崎食品）は、看板商品の「長崎角煮まんじゅう」をはじめとする長崎名物を全国へ届ける「冬のキャンペーン」を、2025年12月28日(日)まで開催しています。

お歳暮シーズンに最適なギフト商品や限定セットを多数取り揃え、期間中は全国どこでもお得なキャンペーン送料で発送可能です。（一部商品を除く）

岩崎本舗「冬のキャンペーン」

開催期間：2025年12月28日(日)まで

販売場所：岩崎本舗 公式オンラインショップ、各店舗

長崎の異国情緒あふれる食文化を家庭で手軽に楽しめる岩崎本舗のラインナップ。

今年はお歳暮や冬のギフトにぴったりな「冬ギフト」や、昨年一番人気を博した食べくらべセットが登場しています。

大切な方への贈り物はもちろん、家族団らんのひとときや自分へのご褒美としても最適。

期間中は、通常よりもお得な送料設定で全国への配送に対応しており、離れて暮らす方へ長崎の味を気軽に贈ることができます。

角煮まんじゅう三種食べくらべセット

昨年の詰め合わせギフトの中で人気No.1に輝いた、岩崎本舗の魅力を凝縮したセット。

看板商品である「長崎角煮まんじゅう」に加え、とろけるような食感を追求した「大とろ角煮まんじゅう」、まろやかな味わいが子供にも人気の「チーズ角煮まんじゅう」の3種類を一度に楽しめます。

自然解凍後に電子レンジで温めるだけの簡単調理で、寒い冬の朝食や夜食にも温かい美味しさを提供。

家族みんなで好みの味を見つけたり、気分に合わせて選んだりと、食卓に笑顔を運ぶ詰め合わせです。

商品名：角煮まんじゅう三種食べくらべセット

価格：5,150円(税込)

内容：長崎角煮まんじゅう×4個、大とろ角煮まんじゅう×2個、チーズ角煮まんじゅう×2個

季節のギフト・カジュアルギフト

お歳暮としての利用には、長崎にちなんだオリジナル風呂敷で包まれた「冬ギフト」がおすすめ。

「冬ギフトAセット」は、長崎の伝統工芸「長崎ハタ」の柄をあしらった朱色の風呂敷に包まれ、縁起の良い贈り物として感謝の気持ちを伝えます。

また、気兼ねない贈り物には「カジュアルギフト」も用意。

「カジュアルギフトAセット」は、忙しい方の食卓を応援する「ご飯のお供」を中心としたラインナップです。

商品名：カジュアルギフトAセット

価格：5,520円(税込)

内容：長崎角煮まぶし×3袋、豚どん×3袋、長崎ぎょうざ×3パック

冬の寒さが厳しくなるこの季節、心も体も温まる長崎の味覚を全国へ。

お得なこの機会に、大切な方へ長崎の風情と美味しさを届けてみてはいかがになります。

岩崎本舗「冬のキャンペーン」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お歳暮や冬の贈り物に！岩崎本舗「冬のキャンペーン」 appeared first on Dtimes.