地震時の火災防止へ「感震ブレーカー」費用補助…「木造密集」川口市・浦安市・品川区など１５市区

地震発生時に揺れを感知して自動で電気を遮断する「感震ブレーカー」の普及に向け、政府は来年度、設置費用の補助に乗り出す。

木造住宅の密集市街地がある１５市区を対象とする方向で、将来的に他の自治体に広げることも検討する。過去の地震では、電気配線の損傷による火災が多数発生しており、装置の認知度を高めて普及を促し、地震火災対策を進める狙いがある。

感震ブレーカーは、電気を各部屋に分配する分電盤に工事をして取り付ける「分電盤タイプ」、コンセントに差し込んだり、埋め込んだりする「コンセントタイプ」、重りの落下やバネの作動でブレーカーを落とす工事不要の「簡易タイプ」がある。設置費用は、数千円から１０万円近いものまで様々だ。

補助の対象は、木造住宅が密集して延焼のリスクが高く、避難も困難な「著しく危険な密集市街地」のある自治体とする方向だ。埼玉県川口市、千葉県浦安市、東京都の品川区、北区、横浜市、大津市、京都市、大阪市、大阪府の豊中市、門真市、寝屋川市、東大阪市、神戸市、高知市、長崎市の計１５市区が該当する。消防庁は２０２６年度当初予算の概算要求に、金額を明示しない「事項要求」として、購入・取り付け支援費用を盛り込んだ。

対象の市区では、認知度の向上にも取り組む。自治体関係者や電気事業者が点検などで家を訪れた際に、支援制度に関するチラシを配布する予定だ。

地震発生時には、配線のショートや接触不良など電気関係が原因の火災が起きやすくなる。１９９５年の阪神大震災では１３９件のうち８５件、２０１１年の東日本大震災では１１０件のうち７１件が電気火災だった。２４年１月に発生した能登半島地震でも、石川県輪島市の朝市通りで大規模火災が発生し、屋内の電気配線に溶けた痕跡が確認されたことから、電気が原因の可能性が指摘された。

内閣府の調査によると、感震ブレーカーの全国での設置率は２２年９月時点で、５・２％にとどまっている。設置に補助を出している自治体もあるが、認知度が低く、国は設置促進を後押しする必要があると判断した。