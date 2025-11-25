25日15時現在の日経平均株価は前週末比13.46円（-0.03％）安の4万8612.42円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は740、値下がりは812、変わらずは56。



日経平均マイナス寄与度は353.98円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が22.46円、ソニーＧ <6758>が18.55円、テルモ <4543>が9.09円、コナミＧ <9766>が7.52円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を176.49円押し上げている。次いで東エレク <8035>が101.28円、ファストリ <9983>が71.40円、ＴＤＫ <6762>が21.81円、第一三共 <4568>が13.84円と続く。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気・ガス、不動産、医薬品と続く。値下がり上位には情報・通信、保険、空運が並んでいる。



※15時0分10秒時点



