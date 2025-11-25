トヨタ最新型「“2人乗り”カローラ」公開！ 「広びろ荷室」＆140馬力の「1.8リッターHV」採用！ 便利すぎる“商用ステーションワゴン”「コマーシャル」英国に登場

後席なしの「2人乗り」カローラ!?

トヨタの英国法人は2025年11月19日から20日にかけて、ロンドンのオリンピアで開催された建設業界の主要イベント「ロンドン・ビルド・エキスポ（London Build Expo）」に出展し、ピックアップトラック「ハイラックス」の48Vマイルドハイブリッドモデルを展示しました。

そのブースで、ハイラックスとともに大きな注目を集めたのが、英国で独自の進化を遂げた商用バン、「カローラ コマーシャル」です。

2人乗りカローラ!?

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ最新型「“2人乗り”カローラ」です！ 画像で見る（44枚）

カローラ コマーシャルは、ステーションワゴンである「カローラ ツーリング スポーツ」をベースに開発された商用モデルです。

最大の特徴は、後部座席を完全に撤去し、広大でフラットな荷室空間を作り出している点です。床面にはハードな使用に耐えるタフなラバーライニングが施され、フロントシートと荷室の間には、荷崩れから乗員を守るスチールメッシュのパーティション（隔壁）が設けられています。

これにより、商用車としての実用性を確保しつつ、乗用車ベースならではのスタイリッシュな外観を維持しています。最大積載量は465kg、牽引能力は750kgを確保しており、ビジネスユースに十分な能力を持っています。

パワートレインには、トヨタ自慢の1.8リッターハイブリッドシステムを搭載しています。最高出力140馬力を発揮し、0-100km／h加速は9.4秒をマークします。

一般的な商用バンとは一線を画す走行性能と、ハイブリッドならではの低燃費・低排出ガス性能は、「自己充電式ハイブリッドバン」として環境意識の高い英国市場で高く評価されています。

また、このモデルは英国ダービーシャー州にあるトヨタのバーナストン工場で生産されており、地元英国のビジネスを支える「ホームグロウン（地元産）」の商用車としても親しまれています。

最新モデルでは安全装備も充実しており、最新の「トヨタセーフティセンス」を標準装備。プリコリジョンシステムやレーントレースアシストなどが、ビジネスの現場での安全運転をサポートします。

今回のイベントでは、トヨタの商用車ブランド「トヨタ・プロフェッショナル」のラインナップとして、大型バン「プロエース マックス」やピックアップの「ハイラックス」とともに展示され、建設業界のプロフェッショナルたちにその実用性と環境性能をアピールしました。

※ ※ ※

日本でも人気のカローラツーリングですが、英国にはそれを「2人乗りバン」に改造したユニークなモデルが存在します。

乗用車の快適性とバンの積載性を兼ね備え、さらに最大10年間のメーカー保証「トヨタ リラックス（Toyota Relax）」による充実したサポートも享受できるカローラ コマーシャルは、ビジネスを支える頼もしい相棒として、現地で確固たる地位を築いています。