地元局で実況のジョー・デイビス氏を絶賛

米大リーグのドジャースは今季、ブルージェイズとの7戦に及ぶワールドシリーズを制し、2年連続の世界一に輝いた。ただその過程で「唯一残念だった」ことがあるという。通算223勝を挙げ、今季限りで現役引退したクレイトン・カーショー氏が語っている。

カーショー氏は米国のポッドキャスト番組「リテラリー！ウィズ、ロブ・ロウ」に出演。司会のロブ・ロウ氏が「ジョー・デイビスの実況はどう？」と、地元局「スポーツネットLA」の放送席に座るアナウンサーについて感想を求めた。

カーショー氏は「ジョーは素晴らしいよ。とても良い」と絶賛。「ビン・スカリーの後釜を担えるなんてとんでもないよ。誰もできないと思っていた。でもジョーは素晴らしいね。最高さ」とし、1950年から2016年までドジャースの実況席に座り続けた名物アナウンサーの名前まで出して称賛した。

ただロウ氏が「唯一の問題は、彼が素晴らしすぎてポストシーズンで失ってしまうことだ」と口にするとカーショー氏も「そうなんだ」と同調する。

何かといえば、デイビス氏は専門局「FOXスポーツ」でも実況を務めており、野球シーズンがNFLと重なるようになると、他競技の実況のため消える試合があるのだ。カーショー氏も「彼はFOXの男だからね。フットボールもやるし、何でもやるのさ」とこの現状を惜しみ「最高だね。これからも活躍し続けてくれることを祈っているよ」と続けている。

ロウ氏も「彼は本当に素晴らしい。我々のチームにいるのは奇跡だ。ビンの後を継げるなんて奇跡さ」とデービス氏を最後まで称えていた。



（THE ANSWER編集部）