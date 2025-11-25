SHOW-WAとMATSURIが出演決定 e-radio発イベント『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』来年1月開催
滋賀・e-radioの番組『キャッチ！』から誕生した音楽イベント『SHIGA BEAT CRUISIN’』の第3弾開催が決定。2026年1月24日、滋賀・近江八幡市文化会館大ホールにて『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』が行われ、SHOW-WAとMATSURIの出演が発表された。
【写真】衣装も素敵！圧巻のパフォーマンスをみせたMATURI
同公演は1日2部制で、1部にはSHOW-WA、2部にはMATSURIが出演予定。チケットは11月25日より各ファンクラブ先行受付がスタートしており、一般発売は12月20日午前10時から開始される。
同フェスには、これまで昨年1月にAile The ShotaとPSYCHIC FEVERが出演、今2月にはICEx、Lienel、OWVが登場している。
SHOW-WAとMATSURIは、『第67回輝く！日本レコード大賞』にて新人賞を受賞した。
■『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』概要
日時：2026年1月24日（土）
・1部 午後1時15分開場／午後2時開演（予定）
・2部 午後5時開場／午後5時45分開演（予定）
※時間は変更になる可能性あり
■会場：滋賀・近江八幡市文化会館 大ホール
■出演：1部 SHOW-WA、2部 MATSURI
