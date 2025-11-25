リリー・フランキー、秋元康氏の“シン”センターに名乗り「あっちゃんは次のセンター」
俳優のリリー・フランキーと前田敦子が25日、都内で行われたLindt「シグネチャープラリネ」新商品発表会に登場した。
【全身ショット】綺麗…！胸元あらわなブラックドレスで登場した前田敦子
リリーと前田は実に約10年ぶりの再会だそうだが、前田は「リリーさんが秋元先生とマブダチなので、私にとって近い感じがするんですけど、お会いするのはすごいお久しぶりです」と話す。そんなリリーは「秋元さんの心のセンターは俺ですからね。あっちゃんは次のセンターです」と笑いを誘う。
さらに「（前田を）最初に見たときはまだ10代だった。こうやってあっちゃんがきれいな大人の女性になっていくにつれて、私はじじいになっていく（笑）」と軽妙なトークで会場を笑わせていた。
Lindt（リンツ）は、創業180年以上の歴史を誇り、世界120カ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド。今回発表された『シグネチャープラリネ』は、リンツのメートル・ショコラティエを14年間務めるアルノー・ラゴが、フランスのアトリエで2年の歳月をかけて開発した新しいアルティザン・プラリネ。カカオをはじめ、ヘーゼルナッツ、アーモンド、ココナッツ、紅茶、国産柚子など全7種、世界中から高品質な素材を厳選した“冬限定の特別なギフトコレクション”となっている。
