か、かっわいいぃぃいい♡【3COINS】つけるだけで癒される！「ぬいぐるみキーホルダー」

街ゆくオシャレさんの間で人気沸騰中なのが、「ぬいぐるみキーホルダー」。バッグでちょこんと揺れているだけで愛らしく、日常に癒しを与えてくれます。そんなぬいぐるみキーホルダーに挑戦してみたいなら【3COINS（スリーコインズ）】をチェック！ 可愛さ満点のキーホルダーが\550（税込）という気軽さで手に入るので、必見です。

フラワーバスケットを身につけた癒しのデザイン

【3COINS】「フラワーぬいぐるみキーホルダー」\550（税込）

お花のバスケットをぶら下げたくまちゃんキーホルダーは、つけるだけで日常のストレスを吹き飛ばしてくれそうな癒しの存在。ふわふわとした質感は思わず触れたくなる愛らしさで、持ち歩くだけで気分までほぐれていきそうです。存在感たっぷりのデザインは、シンプルなカバンにつけるだけで一気に華やぎ、いつものコーデに可愛いアクセントをプラス。くまちゃんに加えて、同じシリーズのうさぎさんタイプも用意されていて、好みに合わせてチョイスできます。

シーズンムードを感じさせる遊び心あるデザインが◎

【3COINS】「クリスマスモチーフベアキーホルダー」\550（税込）

クリスマスらしいモチーフを身にまとったベアキーホルダーは、冬のワクワク感をぎゅっと閉じ込めたようなアイテム。ほっこりフェイスと季節感のある装いが、バッグやポーチで揺れるだけで一気にホリデー気分を盛り上げます。トナカイコスプレ、エンジェルコスプレと2種類のくまちゃんがいるから、揃えてゲットしても可愛いかも。自分用はもちろん、プチギフトとしても喜ばれそうなデザインです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M