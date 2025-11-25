思い出してしまった…ママ友との“過去の関わり”→相手が気づいていないならスルーすべき？【ママリ】
見覚えがあるママ友＝”以前自分とトラブルがあった職場の客”！気づいてしまったらどうする？
昔、仕事中にトラブルがあったお客さんが、今のママ友であるAさんだと分かりました。知らないふりを続けるべきでしょうか。
ママになったいま、ママ友としてそんな人とつながっていると知ったら、衝撃が大きいですよね。思い出しただけで嫌な気持ちになる話でしょうが、いまは過去のこととして流した方がいいのでしょうか？
知らないフリ＆忘れたフリ
逆に言ってしまった方が気まず過ぎません？😂
知らないフリで万が一向こうが気付いても忘れたていでわたしならいきます😂
その事実を言っても相手にとって良い話ではないので、これまで通り「知らないフリ＆気づかれても忘れてたフリ」をするというこちらのママ。
言ったところで、気まずくなるのは目に見えてますよね。
できるだけ関わらないようにする
こわすぎますね…
何が怖いって、そういう意地悪な本質はかわってないでしょうから、いつか何かに巻き込まれるのが怖いです😱
そういう方は自分がした事を覚えていないでしょうから、私ならできるだけ関わらないようにしつつ今まで通りに知らないフリします😱
こちらのママは、今後のことも考えていまのうちから距離を置いておこうという考えのようです。
人の本質は変わっていないだろうから、今後トラブルに巻き込まれるのを事前に防ぐためのようですよ。
嫌な過去の話はせず、距離を置く
いまさら過去の嫌な話をしても仕方がないので、知らないフリ・忘れたフリをした方がいいという意見ばかりでしたね。さらにそれだけではなく、これからは深く関わらないようにするのが大切なようです。
今後ママ友としてトラブルに発展する可能性を低くできただけでも、過去のできごとは無駄ではなかったのかもしれませんね。
イラスト：きさらぎ
【ママ友ランチ会】3人以上だと「空気」になる…コミュ障ママが新年度ランチから逃げたいワケ
3人以上のママさんと話すのが苦手です😂
2人だとおしゃべりも楽しいのですが
3人以上になると空気になります🤣
そしてだんだん会話に参加しなくなります🤣
そして消えます...
本当コミュ障しんどいです
また新年度お母さんたちのランチ会があると思うのですが
すごくすごく疲れるし
そこで仲良くならなかったし
あの発言大丈夫だったかな、と異常に不安になるのでお休みしちゃおうかなと思います😇
そんな人いますか？
3人以上の人と話すのが苦手というMさん。2人で話す時はおしゃべりも楽しいと感じるようですが、人数が増えてしまうと話すきっかけやタイミングを失うのか、どんどん会話から遠ざかってしまうようです。
ただ、新年度に子どものママたちでランチ会があり、それを思うと気が重くなるとのこと。話したことも、後から振り返って「大丈夫かな」と心配になるというMさん。そんなMさんにママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。
意外といる！3人以上の会話が苦手な人
3人以上の人と会話をすることが苦手なMさんは、自分のことをコミュ障と言っていました。しかしママリユーザーから集まった声には「自分も同じ」という人の意見がありました。
親しくない大勢の人と話すのは苦手、という人は意外に多いかもしれません。
同じです
大勢だと誰と話してるのか何話してるのか分かんなくなります（汗）
あとから、あれ言わないほうがよかったかな～とかよくあります(笑)
自分の発言を振り返ることからも、こうした人は周囲の人に嫌な思いをさせなかったか…といつも気配りをしているのではないでしょうか。
だからこそ、3人以上で会話をするととっても疲れるのかもしれません。
私も3人苦手で喋らなくなります！笑
よっぽど仲良くならないと3人は無理なので仲良いママさん同士でないなら普通におやすみしちゃいます😭
たくさんの人と会話をしなければいけない場ではとても疲れるというMさん。同じような性格のユーザーからは、敢えてママ友ランチ会には参加しなくてもいいのでは？と言う声もありました。
私も3人以上苦手です😅
ママ子供が数人集まる場に何度も誘われていますが、毎回お断りしています😂
あまり仲良くないママさん相手だと、あの発言大丈夫だったかな？とかこう言えばよかったと帰ったら思ってすごく疲れちゃいます😂
Mさんへのお返事には、「私も同じ」という方から声が届いていました。意外と想像以上の人が「複数人と話すのが苦手」と思っているのかも。ママ友はあくまで子どもを介しての付き合いなので、どうしてもつらい場合はランチ会も不参加を決めて良いのではないでしょうか。
ママ友たちの“噂話”より、我が子の頑張りが見たい。スイミング観覧席の孤独
子供のスイミングの見学に来ていますが、正直居づらいです、、
スイミングの同じクラスの他のママさんは全員仲が良く、狭いギャラリーでグループになって話しています。私だけ一人ポツンと見学、、新しく入って来たママさんがいらしたので、仲良くなれるかな？と思ったら、すかさずグループママさんたちと打ち解けて仲良くなっていました、、。
しかも皆さん結構大きい声で話されるので内容も筒抜けだしぶっちゃけうるさい、、笑
今年の４月からみんな幼稚園の子達なので、早く４月にならないかなあ、、と思っています😅うちの子は来年なので。
スイミングの間、外に出てもいいけど子供のことは見ていてあげたいし、、我慢するしかないのかな💧
学校や子どもの習い事などでは、ママ友と関わる機会が出てきますよね。しかしすでにグループができあがっていると、なかなか会話に入りづらいものです。
投稿者さんも子どもが通うスイミングスクールで、ママ友グループに悩んでいます。仲良くしたいわけではないものの、狭いスペースの中に集まり、大声で会話をしており、居心地の悪さを感じているそう。習い事をしている間は外に出ることもできますが、見学に来たからには子どものがんばる姿を見たいと考えいます。
ママ友グループとの関わり方にさまざまな声が
この投稿にママリでは、さまざまな意見が寄せられていました。その中には「気にしないで子どもに集中する」という声がありました。
お喋りしに行ってるわけではないので特に気にしないです！
むしろ子供に集中したいのでママ友いない方が助かります😅
ママ友グループに巻き込まれると、周りに気を遣って、子どもの見学を満足にできない可能性があります。このコメントの方がいうように、スイミングスクールにはおしゃべりをしに行っているわけではないと割り切り、子どものがんばる姿を見るのに集中するとよいでしょう。
他には「イヤホンをしながら見学する」という声もあがりました。
ワイヤレスイヤフォンで、音楽聴きながら見学しちゃいます😊
その場にいたい、だけど環境が、、という時は、できる限り自分で居心地の良い環境を作ります。
もしも、ママさんグループの中に入りたいのであれば、別ですけど😅
ママ友グループの会話が気になってしまうのであれば、イヤホンを着用するのもよいですね。声が聞こえなくなるだけで、居心地の悪さが軽減されるかもしれません。
投稿者さんはママ友グループに入りたいわけではないようなので、端の方で見学する、イヤホンをするなどひと工夫して自分の過ごしやすい環境に整えられるとよいでしょう。
ママ友との距離感は人それぞれ。グループに入ることが正解というわけではありません。周りは気にせず、自分の気持ちを優先に時間を使いたいですね。
記事作成: kanako_mamari
