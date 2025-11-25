気象庁は来年2月までの天候の見通しを発表し、「日本は平年並み程度の冬らしい冬になる。太平洋側は乾燥しやすいので火の元に注意してほしい」と述べました。

きょう発表された3か月予報などによりますと、月別の平均気温は、▼北日本から西日本では12月・1月・2月ともほぼ平年並みとなる見込みで、▼沖縄・奄美は12月はほぼ平年並み、1月は平年並みか低く、2月は再びほぼ平年並みだということです。

気象庁の担当者は「温暖化で地球全体は気温が上がっているが、日本は平年並み程度の『冬らしい冬』になる。特に西日本と沖縄・奄美では、寒気が流れ込みやすい時期がある」としています。

さらに、その他の地域でも一時的に強い寒気が流れ込み、日本海側を中心に大雪になる可能性があるということです。

また、3か月を通した降水量は、▼東日本の日本海側と北日本ではほぼ平年並みの見込みですが、▼東日本の太平洋側と西日本、沖縄・奄美では少なくなる見込みだとしています。

気象庁は、特に太平洋側について「これからの季節は平年でも雨が降りにくく乾燥する。今年はさらに雨が少ないと予想されている地域があるので、火の元に注意してほしい」と呼びかけています。