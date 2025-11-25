PGAから、iPhone 17シリーズに対応するハイブリッドケースが登場。

端末本体をしっかり保護でき、MagSafeにも対応しています☆

PGA Premium Style「iPhone17 用 ハイブリッドケース（MagSafe対応）」

価格：iPhone 17用 2,480円(税込)、iPhone 17 Pro用 2,780円(税込)、iPhone Air用 2,980円(税込)、iPhone 17 Pro Max用 2,980円(税込)

販売店舗：Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazonなど

スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』の企画・製造・販売を手掛けるPGAから、iPhone 17シリーズ対応のハイブリッドケースが登場。

MagSafe対応で、さまざまなスマートフォンアクセサリーを簡単に装着できます！

素材は、耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合せており、iPhone17をしっかり保護できる性能。

手持ちのストラップを取り付け可能な、ストラップホールも付いています☆

ブラック

対応サイズ：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone Air、iPhone 17 Pro Max

各種MagSafeアクセサリーを取り付けできる、iPhone 17シリーズ用のハイブリッドケース。

クールに決まるブラックで、本体カラーを選ばないデザインです。

耐久性ある素材を使い、端末本体をしっかり保護してくれます！

背面はクリアブラックで、本体カラーと色が重なるのもポイント。

落下防止にストラップを取り付けられる、ストラップホールも付いたハイブリッドケースです☆

ベージュ

対応サイズ：iPhone 17

フレーム部分のベージュがおしゃれな、iPhone 17用ハイブリッドケース。

耐久性ある素材を使い、大切な端末をしっかり護ります。

マグネットリング搭載だから、MagSafeアクセサリーを装着可能。

背面はクリアカラーで、本体の色を見せることができます！

シンプルなデザインで使い勝手の良いiPhoneケースです☆

クリア

対応サイズ：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone Air、iPhone 17 Pro Max

端末本体のボディカラーを見せられる、クリアタイプのハイブリッドケース。

背面部分に写真やシールを入れてアレンジを楽しむことができます。

MagSafe対応で、さまざまなアクセサリーが取り付け可能。

ポリカーボネイトとTPUを組みさせたハイブリッド設計で、端末をしっかり保護してくれます！

ストラップの取り付けもでき、スマートフォン用アクセサリーの組み合わせ次第で、さまざまなコーディネートが可能です☆

オーロラ

対応サイズ：iPhone 17

ミステリアスなオーロラカラーで、iPhone17をおしゃれに演出。

マグネットリング搭載で、MagSafeアクセサリーをピタッとカンタンに取り付けできます！

シンプルながら、便利に使えるハイブリッドケース。

端末本体をしっかり保護できる素材を組み合せた、ハイブリッド設計です。

ストラップの取り付けや、クリアカラーを活かした背面のアレンジもできます☆

iPhone17シリーズをしっかり保護して、MagSafe対応アクセサリーを簡単装着できるハイブリッドケース。

PGA「iPhone17 用 ハイブリッドケース（MagSafe対応）」は、Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazonなどで販売です！

