端末本体を保護できアクセサリーも簡単装着！PGA「iPhone17 用 ハイブリッドケース（MagSafe対応）」
PGAから、iPhone 17シリーズに対応するハイブリッドケースが登場。
端末本体をしっかり保護でき、MagSafeにも対応しています☆
PGA Premium Style「iPhone17 用 ハイブリッドケース（MagSafe対応）」
価格：iPhone 17用 2,480円(税込)、iPhone 17 Pro用 2,780円(税込)、iPhone Air用 2,980円(税込)、iPhone 17 Pro Max用 2,980円(税込)
販売店舗：Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazonなど
スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』の企画・製造・販売を手掛けるPGAから、iPhone 17シリーズ対応のハイブリッドケースが登場。
MagSafe対応で、さまざまなスマートフォンアクセサリーを簡単に装着できます！
素材は、耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合せており、iPhone17をしっかり保護できる性能。
手持ちのストラップを取り付け可能な、ストラップホールも付いています☆
ブラック
対応サイズ：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone Air、iPhone 17 Pro Max
各種MagSafeアクセサリーを取り付けできる、iPhone 17シリーズ用のハイブリッドケース。
クールに決まるブラックで、本体カラーを選ばないデザインです。
耐久性ある素材を使い、端末本体をしっかり保護してくれます！
背面はクリアブラックで、本体カラーと色が重なるのもポイント。
落下防止にストラップを取り付けられる、ストラップホールも付いたハイブリッドケースです☆
ベージュ
対応サイズ：iPhone 17
フレーム部分のベージュがおしゃれな、iPhone 17用ハイブリッドケース。
耐久性ある素材を使い、大切な端末をしっかり護ります。
マグネットリング搭載だから、MagSafeアクセサリーを装着可能。
背面はクリアカラーで、本体の色を見せることができます！
シンプルなデザインで使い勝手の良いiPhoneケースです☆
クリア
対応サイズ：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone Air、iPhone 17 Pro Max
端末本体のボディカラーを見せられる、クリアタイプのハイブリッドケース。
背面部分に写真やシールを入れてアレンジを楽しむことができます。
MagSafe対応で、さまざまなアクセサリーが取り付け可能。
ポリカーボネイトとTPUを組みさせたハイブリッド設計で、端末をしっかり保護してくれます！
ストラップの取り付けもでき、スマートフォン用アクセサリーの組み合わせ次第で、さまざまなコーディネートが可能です☆
オーロラ
対応サイズ：iPhone 17
ミステリアスなオーロラカラーで、iPhone17をおしゃれに演出。
マグネットリング搭載で、MagSafeアクセサリーをピタッとカンタンに取り付けできます！
シンプルながら、便利に使えるハイブリッドケース。
端末本体をしっかり保護できる素材を組み合せた、ハイブリッド設計です。
ストラップの取り付けや、クリアカラーを活かした背面のアレンジもできます☆
iPhone17シリーズをしっかり保護して、MagSafe対応アクセサリーを簡単装着できるハイブリッドケース。
PGA「iPhone17 用 ハイブリッドケース（MagSafe対応）」は、Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazonなどで販売です！
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 端末本体を保護できアクセサリーも簡単装着！PGA「iPhone17 用 ハイブリッドケース（MagSafe対応）」 appeared first on Dtimes.