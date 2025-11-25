【キル フェ ボンの冬メニュー】イチゴ･洋梨･柑橘のフルーツタルトや雪の結晶をモチーフにしたタルトなど【2025年12月1日から】
タルト専門店「キル フェ ボン」は、2025年12月1日から冬メニューの販売を開始する。
注目は、雪の結晶をモチーフにした「金平糖型 チョコレートとオレンジのタルト」。2024年の新作として登場し、好評を博したメニューだ。冬の景色を思わせるビジュアルと、ビターチョコに柑橘の爽やかな香りが広がる味わいが特徴。
また、2008年の登場以来、毎年人気の「特選 白イチゴ“初恋の香り”のタルト」や、みずみずしく上品な甘さの「静岡県産“きらぴ香”のタルト」も順次発売する。
キル フェ ボンの冬メニュー 12月1日から販売開始
冬メニューの一部ラインアップは以下の通り。いずれも税込み(8%)価格。◆「金平糖型 チョコレートとオレンジのタルト」
piece : 993円、whole(25cm) : 9,936円
販売期間:12月1日〜1月12日
※12月20日〜12月25日は販売中止
メレンゲ入りの軽やかなチョコレート生地と、口どけなめらかなビターチョコの間にオレンジジャムを挟み、雪の結晶をイメージしたクリームを絞った。オレンジ果皮のほどよい苦みがアクセント。
金平糖型 チョコレートとオレンジのタルト piece
金平糖型 チョコレートとオレンジのタルト whole(25cm)◆「特選 白イチゴ “初恋の香り”のタルト」
piece : 1,998円、whole(21cm) : 15,984円
販売期間:12月26日〜2月28日
一粒で濃厚な香りとたっぷりの果汁が楽しめる白イチゴをふんだんに使用した。やさしい甘みのババロアとバターたっぷりのパイ生地、ジューシーな白イチゴのハーモニーが楽しめる。
※12月中旬からグランフロント大阪店で先行販売予定。白イチゴは収穫量が少ないため、予約は受け付けない。
特選 白イチゴ “初恋の香り”のタルト piece
特選 白イチゴ “初恋の香り”のタルト whole(21cm)◆「新潟県産 “ル レクチエ(洋梨)”のタルト」
piece : 896円、whole(21cm) : 7,171円
販売期間:11月22日〜12月19日
※福岡は11月25日からの販売予定
「西洋の貴婦人」と呼ばれる“ル レクチエ”は、とろけるような食感、芳醇な香り、瑞々しく深みのある味わいが特徴。まろやかな酸味のクリームを合わせた。
新潟県産 “ル レクチエ(洋梨)”のタルト piece
新潟県産 “ル レクチエ(洋梨)”のタルト whole(21cm)◆「静岡県浜松市産 “白柳ネーブル”のタルト」
piece : 1,090円、whole(25cm) : 10,908円
販売期間:1月20日〜2月28日
サクサクのタルトにアーモンドクリームと甘酸っぱいクリームを重ね、旬を迎えた静岡県浜松市産の“白柳ネーブル”を一面に飾った。“白柳ネーブル”は、香りのよい果汁たっぷりの果実と、大玉で甘みの強さが特徴だという。
※花の種類･色味は時期により写真と異なる。
静岡県浜松市産 “白柳ネーブル”のタルト piece
静岡県浜松市産 “白柳ネーブル”のタルト whole(25cm)◆「静岡県産 “きらぴ香”のタルト」
piece : 1,890円、whole(27cm) : 15,120円
販売期間:12月26日〜2月28日
サワークリーム入りのカスタードに自家製ジャムを加え、静岡生まれで大粒の“きらぴ香”を飾った。イチゴの華やかな香りが楽しめる。
静岡県産 “きらぴ香”のタルト piece
静岡県産 “きらぴ香”のタルト whole(27cm)◆「マカダミアチョコレートとバナナのタルト」
piece : 993円、whole(25cm) : 9,936円
販売期間:12月1日〜1月31日
※12月20日〜12月25日は販売中止
チョコクリームとバナナを組み合わせたタルト。ガナッシュクリームに入れたマカダミアナッツの食感と自家製バナナジャムがアクセントになっている。
マカダミアチョコレートとバナナのタルト piece
マカダミアチョコレートとバナナのタルト whole(25cm)◆「チョコレートクリームのタルト」
piece : 993円、whole(25cm) : 11,923円
販売期間:12月1日〜1月31日
※12月20日〜12月25日は販売中止
素材の味が楽しめる、シンプルで贅沢なチョコレートタルト。希少なエクアドル･アリバ地方産のカカオを使用したチョコレートで作ったチョコレートクリームに、ジャンドゥーヤの食感を合わせた。仕上げに一面ソースでコーティングし、金箔を飾った。
チョコレートクリームのタルト piece
チョコレートクリームのタルト whole(25cm)◆「キャンドルナイトケーキ 〜イチゴバージョン〜」
piece : 993円、whole(25cm) : 9,936円
販売期間:1月20日･2月20日の限定販売
ロウソクの灯火をイメージし、タルト一面にたくさんのイチゴを飾った。タルトの中には芳醇な香りのバナナのキャラメリゼを入れ、濃厚なホワイトチョコレートのプリンとともに焼き上げた。甘酸っぱいイチゴとバナナのハーモニーが楽しめる。
キャンドルナイトケーキ 〜イチゴバージョン〜 piece
キャンドルナイトケーキ 〜イチゴバージョン〜 whole(25cm)〈キル フェ ボン 冬メニュー販売概要〉
販売期間:2025年12月1日〜2026年2月15日
※商品によって販売時期や販売店舗が異なる。
※12月20日〜12月25日はクリスマス期間限定メニューを展開するため、一部の商品は販売中止する。
販売店舗:キル フェ ボン全店舗(グランメゾン銀座/東京スカイツリータウン･ソラマチ店/青山/東京ドームシティ店/横浜/静岡/浜松/名古屋栄/グランフロント大阪店/京都/福岡/仙台)
キル フェ ボン 店内