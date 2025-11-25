ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２５日、東京・足立区で２４日に歩行者や自転車に乗っていた人が次々と車にはねられるひき逃げ事件が起こったことを報じた。

事件は、２４日午後０時半ごろ、東京都足立区梅島２丁目で乗用車が歩道に乗り上げるなど暴走して歩行者らをはねた。警視庁によると、はねられた８０代男性が死亡。２０代女性が心肺停止状態で、他に１０〜７０代の男女９人が重軽傷を負った。この車は盗難車で、警視庁は販売店から盗んだとして窃盗の疑いで同区の職業不詳の男（３７）を逮捕した。

車は横断歩道に赤信号で進入したとみられ、歩道に乗り上げて約１００メートル走って車道に戻り、左側のガードレールに衝突し停車。この間に複数人をはねたほか、トラックにぶつかるなど計６台の玉突き事故を起こし、乗っていた人がけがをした。

警視庁によると、男は窃盗容疑について「盗んだわけではなく、試乗するために店から出て走った」と否認している。警視庁は自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）と道交法違反（ひき逃げ）容疑も視野に入れて捜査する。刑事責任を問えるかどうか慎重に調べるとして、氏名を明らかにしていない。

この事件を総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「東京足立区、梅島駅近くでひき逃げ事件が起きました。その時の映像です」と伝え、番組では２４日午後０時半ごろ、白のセダンタイプの車が猛スピードでパトカーと青いトラックに追突。直後に運転した男があわてて車から飛び出し逃走するドライブレコーダーの映像を放送した。