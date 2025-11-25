女優・寺島しのぶが２５日放送の「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に生出演した。

寺島も出演した映画「国宝」（李相日監督）が大ヒットし、「現代用語の基礎知識 選 ２０２５ Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート語３０に「国宝（観た）」が入ったことが話題に。

寺島は半二郎（渡辺謙）の後妻、俊介（横浜流星）の実の母親で、上方歌舞伎の名門を支える大垣幸子役。「周りの見てくださる人口が多すぎて、なんてリアクションしていいのか分からないくらい。よかった、苦労したかいがあったなと思いますけども」と語った。

ＭＣのハライチ・澤部佑から「めちゃくちゃおもしろかった。あっという間の３時間で」と言われると、寺島は「私はちょっとまだ見てないので」と告白。スタジオから「見てない？」「え〜！」「そういうもんなんですか？」と驚きの声が上がった。

寺島は「出来上がったものはなかなか見ることができない」と明かし、「すぐ反省しちゃうし、カットされたところとか執念深く覚えちゃう。あんな一生懸命やったのに切るんだ〜とか悲しくなっちゃって、監督にお会いしたときに変な感情になっちゃう自分がいる。だから、見ないで映画がちゃんと評価されるだけで幸せなんです。撮影してるときだけで終わってるんで」と説明した。

父は人間国宝の歌舞伎俳優・７代目尾上菊五郎。歌舞伎界のリアリティーを追求する李相日監督のため「私も何か力になれたらなと思ってやりました」と語っていた。