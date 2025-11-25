俳優の寺島しのぶが２５日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、自身が出演した大ヒット映画「国宝」について語った。

「国宝」は新語・流行語大賞にノミネートされるほどの大ヒット。寺島は、主人公・喜久雄が引き取られる上方歌舞伎役者の後妻で、主人公のライバル・俊介の母を演じた。

反響の大きさを聞かれると「周りの見て下さる方の人口が多すぎて、何てリアクションしていいか分からないぐらい。よかった、苦労した甲斐があったなと思う」と振り返った。

ハライチ澤部佑は「むちゃくちゃ面白かった。あっという間の３時間」と言うと、寺島は「私はちょっと、見てないんで」と言い出し、スタジオはビックリ。澤部も「見てない？そういうもん？」と驚いた。

寺島は「私は、出来上がったものを見る事ができない。これまでの作品も」と言い「反省しちゃうし、カットされたところを執念深く覚えている。あんなに一生懸命やったのに切るんだって悲しくなって、今度監督に会ったときに変な感情になっちゃう」とコメント。「だから見ないで、映画がちゃんと評価されるだけで幸せ。私は撮影しているときだけで終わってるんで」と話していた。