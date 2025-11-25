気象予報士の穂川果音さんが自身のインスタグラムで、イルミネーションの光景を投稿しています。



【写真を見る】【 穂川果音 】寒空でも肩出し健在「イルミネーションハンター活動」丸の内から “見返り” 報告 フォロワー絶賛「イルミネーションに負けてない」











穂川さんは「今年もイルミネーションハンター活動はじめました」「今回は毎年恒例の丸の内です！」とテキスト。道行く人たちが比較的厚手の上着を着ている中、穂川さんはニットの肩出しワンピースドレスを袖口を余らせつつ着こなして、イルミネーションを背景に得意の “見返りポーズ” を投稿しています。









穂川さんは「クリスマスまで、あと1ヶ月くらいあるので、マイペースに投稿していきますね〜」と、今後の投稿を予告。「今年は今まで行ったことないイルミネーションも見たいなぁ」とふわっとして望みも明かしていて、フォロワーからは「イルミネーションに負けてない」「後ろ姿もダイナミック」「デコルテのセクシーさと萌え袖の可愛さ」「風邪引かないよう」など、賛辞の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】