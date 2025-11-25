米国のトランプ大統領（左）と中国の習近平国家主席/Getty Images/Reuters

（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領は24日、中国の習近平（シーチンピン）国家主席と「とても良い電話会談」を行い、その中でウクライナとロシアについて協議したと明らかにした。

大統領はSNS「トゥルース・ソーシャル」に「中国の習主席と、とても良い電話会談をした」と投稿。ウクライナとロシア、合成麻薬フェンタニル、大豆やそのほかの農産品などさまざまな議題を話し合ったとした。

中国とロシア、そして両国の指導者は近年、欧米主導の国際秩序に対抗し、世界の勢力均衡を自国に有利に傾けようと関係を深めている。

トランプ氏は、習氏から来年4月に北京を訪問するよう招待を受け、これを受け入れたと明らかにした。習氏も来年後半に米国を公式訪問するという。

トランプ氏は「米中関係は非常に強固だ！」と投稿し、「われわれは頻繁に意思疎通を図ることが重要だという点で一致した。私もそれを楽しみにしている」と続けた。

両首脳は先月、韓国で会談しており、トランプ氏はその際、「ほぼすべての点」で合意に至ったと述べていた。

習氏が米国を最後に訪れたのは2023年で、ジョー・バイデン大統領（当時）とカリフォルニア州で会談していた。

中国国営新華社通信も、習氏とトランプ氏が電話会談を行い、ウクライナ戦争について協議したと伝えた。

新華社によれば、習氏はトランプ氏に対し、中国はあらゆる和平への取り組みを支持しており、ロシアとウクライナが意見の相違を解消して、公正かつ永続的な和平合意にできるだけ早く達することを望んでいると伝えた。

習氏とトランプ氏は、米中関係や台湾問題についても話し合ったという。