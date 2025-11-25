【Shaky! サンリオキャラクターズ メリーゴーランド レトロRED BOXコレクション(全5種)】 12月上旬～順次発売予定 価格：各990円 対象年齢：15歳以上 【Shaky! サンリオキャラクターズ メリーゴーランド レトロBLUE BOXコレクション(全5種)】 12月上旬～順次発売予定 価格：各990円 対象年齢：15歳以上

「Shaky! サンリオキャラクターズ メリーゴーランド レトロRED BOXコレクション(全5種)」

ベネリックは、バブルヘッドドール（首振り人形）「Shaky!」シリーズより「Shaky! サンリオキャラクターズ メリーゴーランド レトロRED BOXコレクション(全5種)」と「Shaky! サンリオキャラクターズ メリーゴーランド レトロBLUE BOXコレクション(全5種)」を12月上旬より順次、全国のバラエティ雑貨売場にて発売する。価格は各990円。なおブラインドブックス仕様となり、キャラクターは選べない。

今回発売されるのは、アメリカンヴィンテージ雑貨をイメージしたバブルヘッドドールを、ミニチュアサイズで表現した「Shaky!」シリーズより、サンリオのキャラクターたちをデザインしたもの。ミニサイズながら丁寧な造形と繊細な彩色にこだわり製作されている。

「Shaky! サンリオキャラクターズ メリーゴーランド レトロBLUE BOXコレクション(全5種)」

木馬がブルブル揺れる「Shaky! サンリオキャラクターズ メリーゴーランド」がブラインドBOXになって登場！

土台はそれぞれ鮮やかなレッドとブルーでポップな印象に仕上げ、赤いずきんのマイメロディや赤いリボンのハローキティ、黒いずきんのクロミなど、木馬とキャラクターも土台にあわせたトーンで立体化。全体に摩擦に強いUVコートを施したことで、傷がつきにくく、光沢のある質感に仕上げられている。

各BOXは全5種のキャラクターがラインアップ。BOXでの購入で、全種コンプリートが可能となっており、10個集めて並べるとメリーゴーランドのように円形に飾ることができる。

「Shaky! サンリオキャラクターズ メリーゴーランド レトロRED BOXコレクション(全5種)」

価格：各990円

ハローキティ

マイメロディ

ポムポムプリン

リトルツインスターズ

ディアダニエル

集めれば、つなげて飾ることができる

【Shaky! サンリオキャラクターズ メリーゴーランド レトロRED BOXコレクション(全5種)】

素材：ABS・PVC・金属

サイズ：商品サイズ 約80×57×57mm（幅×高さ×奥行）/パッケージサイズ 83×61×292mm（幅×高さ×奥行）

「Shaky! サンリオキャラクターズ メリーゴーランド レトロBLUE BOXコレクション(全5種)」

価格：各990円

シナモロール

ポチャッコ

タキシードサム

クロミ

ウィッシュミーメル

【Shaky! サンリオキャラクターズ メリーゴーランド レトロBLUE BOXコレクション(全5種)】

素材：ABS・PVC・金属

サイズ：商品サイズ 約80×57×57mm（幅×高さ×奥行）/パッケージサイズ 83×61×292mm（幅×高さ×奥行）

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250