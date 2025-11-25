今年も浙江省の「あしながおじさん」が110万元を寄付、27年間で計1796万元―中国

浙江省寧波市慈善総会は20日、「其其」と名乗る慈善家からの寄付金「110万元（約2420万円）を受け取った。「成り行きに任せる」という意味の四字熟語「順其自然」の中からランダムに2文字を使い、寄付をしているこの浙江省の「あしながおじさん」からの寄付は今回で27回目となった。

あしながおじさんが初めて寄付をしたのは1999年で、その時は5万元（約110万円）を寄付。これまでに累計で1796万元（3億9512万円）を寄付しており、無言の善行を通して、寧波市に愛の足跡を残してきた。 寧波経貿学校の「菁茂甬涼ライブ配信ルーム」



寧波市慈善総会はここ約20年間、あしながおじさんの意向に従い、寄付金を就学支援や教育分野に使用してきた。寧波市の経済的な困難を抱える家庭の学生だけでなく、同市で学ぶ他の省の戸籍を持つ学生、中国西部の経済的に遅れている地域、同市がペアリング支援する地域なども支援し、愛の足跡はますます広がりを見せている。また、各種メディアを通して、寄付金がどのように使われているかを全て公表することで、誠実さや真摯さをあしながおじさんに伝えるだけでなく、より多くの人に善意の温かさを伝えている。 寧波市慈善文化拠点が設置したあしながおじさんから送られてきた手紙や各種カップ、表彰状、寄付金の使用状況の説明、関連写真などを展示しているホール



寧波経貿学校にはあしながおじさんの寄付金を使って建設された実技訓練拠点「菁茂甬凉ライブ配信ルーム」があり、四川省涼山イ族自治州でECを専攻している学生の夢の実現をバックアップしている。2022年度物流商務クラスの学生・許苑（シュー・ユエン）さんはライブ配信ルームの恩恵を受けた第1期の学生で、ライブ配信の練習から始め、最終的には「優秀なパーソナリティー」の称号を獲得し、今年7月に卒業した後、寧波市で就職。プロのパーソナリティーとして活躍している。そんな許さんの「あしながおじさんの寄付金で設置されたライブ配信ルームにとても感謝している。そのおかげで夢をかなえる機会が与えられ、生活に光が射した」という言葉は、寄付金の恩恵を受けてきた多くの学生の感謝の気持ちを代弁している。（提供/人民網日本語版・編集/KN） あしながおじさんが1999年以降送って来た振込証明書や手紙

